La tensa reacción de los periodistas cuando a Guillermo Barros Schelotto le preguntan por Boca

Guillermo Barros Schelotto en Boca

Antes de su etapa actual como entrenador, Guillermo Barros Schelotto construyó un vínculo muy fuerte con Boca tanto dentro como fuera de la cancha. Como futbolista fue una pieza clave del ciclo más exitoso de la historia del club: ganó seis títulos internacionales, entre ellos las Copas Libertadores 2000, 2001 y 2003, y las Intercontinentales 2000 y 2003, además de varios torneos locales, siempre con ese perfil competitivo y provocador que lo convirtió en ídolo.

Años más tarde volvió como director técnico y, entre 2016 y 2018, conquistó dos campeonatos de Primera División, aunque su ciclo quedó marcado también por la final de la Copa Libertadores 2018 perdida ante River, un golpe que terminó cerrando su etapa en el banco xeneize.