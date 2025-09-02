Boca mostró cómo quedará una parte principal de La Bombonera: "No es una obra más"
El club de La Ribera presentó un adelanto de la refacción de la Puerta 3, en Brandsen 805, y anticipó que será parte de un ambicioso plan de modernización.
“No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera. Cada obra construye el camino hacia el club que soñamos”, reza el mensaje difundido por Boca en sus redes sociales al mostrar cómo quedará la emblemática Puerta 3, principal acceso del estadio ubicado en Brandsen 805. Esta intervención será una de las últimas antes de la obra mayor de ampliación, que se anunciaría entre finales de 2025 y comienzos de 2026.
El proyecto contempla ampliación de accesos, incorporación de una pantalla LED de gran tamaño y un cerramiento vidriado, con el objetivo de modernizar uno de los ingresos más utilizados por turistas y socios. Además, se continúa con la remodelación de sectores internos, como los palcos de la Platea Media, donde se construirá un nuevo patio de comidas mediante el ensanchamiento de un pasillo, mejorando la experiencia de los asistentes.
Bajo la conducción de Juan Román Riquelme, el club busca optimizar la infraestructura antes de la ampliación definitiva. Entre las obras recientes, destacan la modernización de los baños donde se inaugurará el Hard Rock Café (previsto para enero-febrero de 2026), la renovación del acceso para micros y delegaciones junto a la cancha de bochas, y la instalación de nuevos puntos de expendio en el anillo de la tercera bandeja. También se completó el salón comedor exclusivo del equipo femenino profesional y se reforzó la seguridad en la pensión de juveniles con un nuevo paredón perimetral.
En cuanto a movilidad, el club proyecta 16 ascensores en la zona paralela a la calle Irala, duplicando la cantidad actual en la Puerta 18 para mejorar la circulación interna. Además, se sumarán cerca de 400 nuevos lugares de estacionamiento y se pavimentará el playón que históricamente era de tierra, mejorando iluminación y seguridad. Próximamente, se agregarán mil plazas más junto al nuevo polideportivo.
El Boca Predio también será modernizado con dos canchas de césped sintético, una techada, y un hotel para alojar al plantel profesional y Reserva, con capacidad para 60 y 40 personas respectivamente, eliminando la necesidad de reservas externas en temporadas altas.
El plan maestro establece que la primera etapa se centrará en áreas externas del estadio para minimizar los traslados del equipo profesional durante la fase más compleja de la remodelación, que incluirá la reconstrucción de tribunas y palcos preferenciales. Según el club, este enfoque permitirá avanzar en las obras sin afectar de manera prolongada la actividad futbolística en La Bombonera.
