bombonera

El Boca Predio también será modernizado con dos canchas de césped sintético, una techada, y un hotel para alojar al plantel profesional y Reserva, con capacidad para 60 y 40 personas respectivamente, eliminando la necesidad de reservas externas en temporadas altas.

El plan maestro establece que la primera etapa se centrará en áreas externas del estadio para minimizar los traslados del equipo profesional durante la fase más compleja de la remodelación, que incluirá la reconstrucción de tribunas y palcos preferenciales. Según el club, este enfoque permitirá avanzar en las obras sin afectar de manera prolongada la actividad futbolística en La Bombonera.

Boca mostró cómo quedará una parte principal de La Bombonera: "No es una obra más"

No es una obra más. Es un nuevo capítulo en la historia de La Bombonera.