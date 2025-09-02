Internaron a Miguel Ángel Russo: qué le pasó y cómo sigue su salud
El DT de Boca padece una infección urinaria, y los médicos del Instituto Fleni decidieron que pase la noche antes de darle el alta.
El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, se realizó estudios de rutina este martes, y finalmente quedó internado en el instituto Fleni a causa de una infección urinaria.
Se había conocido este martes que, aunque el experimentado DT se mantiene activo y al frente del plantel profesional, en las últimas horas decidió someterse a nuevos estudios médicos, luego de que en el club notaran signos de agotamiento.
Los análisis, realizados en el mencionado Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, confirmaron que Russo padece una infección urinaria. Al respecto, se había informado inicialmente que iba a permanecer en la clínica únicamente por unas horas para recibir medicación por vía intravenosa, con el alta prevista para el transcurso de la jornada.
Sin embargo, el entreandor pasará la noche internado por decisión de los médicos y le pasarán antibióticos vía suero para acelerar el proceso para terminar con la infección urinaria.
NOTA EN DESARROLLO
