El histórico ayudante de Miguel Ángel Russo habló sobre la salud del DT de Boca: "Lo veo cansado"

También recordó su relación con Russo: "Con Miguel pasamos, no una, un millón de cosas… Pero bueno, todo lo que empieza termina. Con Miguel no me hablé más, pero no es porque hayamos peleado. Nunca me peleé".

"Miguel ama Boca, ama el mundo Boca. Cuando lo volvieron a llamar, fue de cabeza, porque él ama todo eso, así que va a seguir en eso. Y está mejor ahora, porque los triunfos acomodan todo", remarcó.

russo.jpg Miguel Ángel Russo

Alarma en Boca: Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección

La salud de Miguel Ángel Russo vuelve a generar preocupación en Boca. Aunque el experimentado DT se mantiene activo y al frente del plantel profesional, en las últimas horas decidió someterse a nuevos estudios médicos, luego de que en el club notaran signos de agotamiento.

Los análisis, realizados en el Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, confirmaron que Russo padece una infección urinaria. Según informaron desde su entorno, el técnico no está internado y permanecerá en la clínica únicamente por unas horas para recibir medicación por vía intravenosa, con el alta prevista para el transcurso de la jornada.

En los últimos días, tras la victoria de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, Hugo Gottardi, exayudante de Russo, había advertido sobre el desgaste del entrenador: "Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado", señaló, incluso pidiéndole públicamente que priorice su salud.

Más allá de la lógica preocupación que despertó la noticia, desde el club y su círculo íntimo transmiten tranquilidad: el DT evoluciona bien y, tras cumplir con el tratamiento indicado, retomará su actividad habitual en el predio de Ezeiza.

russo

Cómo trabaja Miguel Ángel Russo en el día a día de Boca

Sin lugar a dudas que el entrenador aporta su experiencia y tomando decisiones con el apoyo clave de sus tres colaboradores principales: Juvenal Rodríguez y Claudio Úbeda en la parte futbolística y Adrián Gerónimo en lo que respecta a los trabajos físicos. A partir de ello es que Russo puede -algunos días- presentarse con la práctica ya iniciada si se trata de un turno matutino.