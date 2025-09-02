El histórico ayudante de Miguel Ángel Russo habló sobre la salud del DT de Boca: "Lo veo cansado"
Hugo Gottardi, que fue asistente técnico durante 30 años, dio su visión sobre el momento que atraviesa el entrenador xeneize y desmintió rumores.
El histórico ayudante de Miguel Ángel Russo, durante casi 30 años, habló de la salud del DT, que volvió a estar en el centro de la escena luego de que, el domingo durante el partido de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, se viralizara una imagen en la que parecía quedarse dormido en el banco.
Ante esto, Hugo Gottardi manifestó: "Lo veo cansado. Ayer lo miraba sentado y, viste… llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión, es duro. Él viene de una enfermedad y está bien. Para mí está bien, pero lo noto demacrado. Miguel está luchando en muchos frentes".
Al ser consultado acerca de la posibilidad de que el DT se haya quedado dormido en el banco, expresó: "Estaba con mi hijo y le digo: 'mirá vos, capaz que pestañeó. Capaz que pestañeó y le sacaron la foto con los ojos cerrados'. Y dije: '¿Quién se va a dormir? ¿Miguel? Olvidate'".
En este contexto, el exayudante habló de cómo Russo maneja el equilibrio entre su vida profesional y personal: "Él a la familia no le va a dar ni cinco de bola. Olvidate, nunca le dio bola a la familia en asuntos de trabajo. Primero el trabajo y segundo la familia. Ama el mundo Boca", afirmó en diálogo con Boca de Selección por Radio del Plata.
También recordó su relación con Russo: "Con Miguel pasamos, no una, un millón de cosas… Pero bueno, todo lo que empieza termina. Con Miguel no me hablé más, pero no es porque hayamos peleado. Nunca me peleé".
"Miguel ama Boca, ama el mundo Boca. Cuando lo volvieron a llamar, fue de cabeza, porque él ama todo eso, así que va a seguir en eso. Y está mejor ahora, porque los triunfos acomodan todo", remarcó.
Alarma en Boca: Miguel Ángel Russo se realiza estudios por una infección
La salud de Miguel Ángel Russo vuelve a generar preocupación en Boca. Aunque el experimentado DT se mantiene activo y al frente del plantel profesional, en las últimas horas decidió someterse a nuevos estudios médicos, luego de que en el club notaran signos de agotamiento.
Los análisis, realizados en el Instituto Fleni, en el barrio porteño de Belgrano, confirmaron que Russo padece una infección urinaria. Según informaron desde su entorno, el técnico no está internado y permanecerá en la clínica únicamente por unas horas para recibir medicación por vía intravenosa, con el alta prevista para el transcurso de la jornada.
En los últimos días, tras la victoria de Boca ante Aldosivi en Mar del Plata, Hugo Gottardi, exayudante de Russo, había advertido sobre el desgaste del entrenador: "Lo veo muy cansado. Ayer lo miraba sentado y viste... Llevar a Boca en la espalda es como arrastrar un camión. Es duro. Él viene de una enfermedad y está bien... Para mí, está bien, pero lo veo demacrado", señaló, incluso pidiéndole públicamente que priorice su salud.
Más allá de la lógica preocupación que despertó la noticia, desde el club y su círculo íntimo transmiten tranquilidad: el DT evoluciona bien y, tras cumplir con el tratamiento indicado, retomará su actividad habitual en el predio de Ezeiza.
Cómo trabaja Miguel Ángel Russo en el día a día de Boca
Sin lugar a dudas que el entrenador aporta su experiencia y tomando decisiones con el apoyo clave de sus tres colaboradores principales: Juvenal Rodríguez y Claudio Úbeda en la parte futbolística y Adrián Gerónimo en lo que respecta a los trabajos físicos. A partir de ello es que Russo puede -algunos días- presentarse con la práctica ya iniciada si se trata de un turno matutino.
