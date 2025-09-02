Boca suma tres triunfos al hilo y busca el cuarto: cuándo fue la última vez que lo consiguió
El equipo de Miguel Ángel Russo dejó atrás la peor racha de su historia y va por un nuevo récord ante Rosario Central, algo que no logra desde hace mucho.
Tras cortar la histórica racha de 12 partidos sin victorias, Boca encadenó tres triunfos consecutivos y recuperó confianza. Con Leandro Paredes como figura, el equipo de Miguel Ángel Russo se prepara para visitar a Rosario Central con la ilusión de alcanzar cuatro festejos seguidos, una marca que no consigue desde abril de 2024.
El 3-0 ante Independiente Rivadavia en Mendoza marcó un quiebre en el presente de Boca. Desde entonces, el Xeneize sumó victorias ante Banfield (2-0) en la Bombonera y Aldosivi (2-0) en Mar del Plata, consolidando una remontada que lo aleja de las críticas y lo acerca a una nueva marca: alcanzar cuatro triunfos consecutivos.
Para encontrar la última vez que el equipo de la Ribera logró esa racha hay que retroceder a abril de 2024, en tiempos de Diego Martínez. En apenas 15 días, el equipo venció 3-1 a Newell’s, 1-0 a Trinidense, 1-0 a Godoy Cruz y 3-2 a River en los cuartos de final de la Copa de la Liga.
Aquella seguidilla terminó con un freno inesperado: la derrota 4-2 contra Fortaleza en Brasil, por Copa Sudamericana, y luego la eliminación por penales ante Estudiantes en semifinales de la Copa de la Liga. El ciclo de Martínez quedó golpeado y finalmente se desmoronó tras caer ante Cruzeiro y perder el superclásico frente a River.
Hoy, bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, el equipo parece haber recuperado solidez y confianza. Con Leandro Paredes como líder dentro y fuera de la cancha, Boca busca repetir aquella racha y disipar definitivamente la sensación de inestabilidad que lo persiguió durante meses.
El desafío no será sencillo: el próximo rival es Rosario Central en el Gigante de Arroyito, un equipo fuerte de local y de los más competitivos del año. Sin embargo, un triunfo allí sería la confirmación de que lo peor ya quedó atrás y que el Xeneize vuelve a pelear en serio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario