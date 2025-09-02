Boca suma tres triunfos al hilo y busca el cuarto: cuándo fue la última vez que lo consiguió

Hoy, bajo la conducción de Miguel Ángel Russo, el equipo parece haber recuperado solidez y confianza. Con Leandro Paredes como líder dentro y fuera de la cancha, Boca busca repetir aquella racha y disipar definitivamente la sensación de inestabilidad que lo persiguió durante meses.

El desafío no será sencillo: el próximo rival es Rosario Central en el Gigante de Arroyito, un equipo fuerte de local y de los más competitivos del año. Sin embargo, un triunfo allí sería la confirmación de que lo peor ya quedó atrás y que el Xeneize vuelve a pelear en serio.