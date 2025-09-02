Tras irse de Boca, Fernando Gago vive una pesadilla en México: la agresión que sufrió por sus malos resultados

El próximo desafío de Necaxa será ante Juárez, por la octava fecha del Torneo Apertura. El partido se disputará el viernes 12 de septiembre a las 22:00 de Argentina, en el Estadio Victoria de Aguascalientes y sin lugar a dudas se tratará de una prueba de fuego para el entrenador que deberá buscar variantes e intentar cambiarle la cara a un equipo que hasta el momento parece no mostrar una respuesta positiva teniendo en cuenta los resultados.