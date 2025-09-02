Tras irse de Boca, Fernando Gago vive una pesadilla en México: la agresión que sufrió por sus malos resultados
El entrenador argentino fue blanco de abucheos y hasta le arrojaron agua tras la derrota de Necaxa ante Xolos de Tijuana por la Liga MX.
Fernando Gago atraviesa un momento complicado al frente de Necaxa. El conjunto mexicano perdió 3-0 frente a Xolos de Tijuana por la séptima fecha del Torneo Apertura y sumó de esta manera su cuarta derrota en lo que va del certamen, sin conseguir victorias desde la segunda jornada ante Querétaro. Números que preocupan mucho puertas adentro y que despertaron un fuerte malestar en los hinchas.
El ex director técnico de Boca, que tampoco logró superar la fase de grupos de la Leagues Cup —torneo que ganó Seattle Sounders tras golear a Inter Miami de Lionel Messi—, recibió críticas de la afición durante y después del encuentro. En un hecho que quedó registrado en video y se viralizó, hinchas que se encontraban cerca del pasillo hacia los vestuarios le arrojaron agua, mientras Gago miraba visiblemente enojado a sus agresores.
Tras irse de Boca, Fernando Gago vive una pesadilla en México
En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Pintita se responsabilizó por la situación del equipo y no le esquivó a las críticas: “¿Cómo hay que trabajar? Hoy tenemos que entender la realidad de saber dónde estamos, a dónde queremos llegar, cómo queremos ir. Así que, a partir de ahí, trabajaremos. Intentaremos encontrar una solución. Soy el máximo responsable”, declaró el entrenador visiblemente afectado por la situación del equipo.
El próximo desafío de Necaxa será ante Juárez, por la octava fecha del Torneo Apertura. El partido se disputará el viernes 12 de septiembre a las 22:00 de Argentina, en el Estadio Victoria de Aguascalientes y sin lugar a dudas se tratará de una prueba de fuego para el entrenador que deberá buscar variantes e intentar cambiarle la cara a un equipo que hasta el momento parece no mostrar una respuesta positiva teniendo en cuenta los resultados.
