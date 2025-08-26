Boca negocia ventas a Europa: Saracchi al Celtic y Taborda cerca del Panathinaikos
El club de la Ribera cerró la cesión del lateral uruguayo al fútbol escocés y avanza en la transferencia del mediocampista al equipo griego por una cifra millonaria.
El mercado de pases de Boca se sigue moviendo y esta vez con destino europeo. El Xeneize acordó la salida de Marcelo Saracchi, quien jugará a préstamo en el Celtic de Escocia, mientras que mantiene gestiones avanzadas para vender a Vicente Taborda al Panathinaikos de Grecia por una cifra cercana a los 4.5 millones de dólares.
La situación del lateral estaba prácticamente definida: el uruguayo no estaba en los planes de Miguel Ángel Russo para este semestre, incluso se entrenaba apartado del plantel profesional. Su deseo de emigrar aceleró las negociaciones y el Celtic avanzó con una propuesta que incluye cargo y opción de compra. Se despide tras dos temporadas en el club, con 52 partidos y cuatro goles.
El defensor viajará a Londres para someterse a la revisión médica y completar su visado antes de sumarse a los entrenamientos. Con su salida, el club libera un cupo en el plantel, aunque la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no planea nuevas incorporaciones salvo que aparezca una oportunidad estratégica.
El caso de Taborda es diferente, ya que el volante de 24 años viene de consagrarse campeón con Platense en el Torneo Apertura, siendo una pieza clave del mediocampo. Panathinaikos presentó una oferta formal de 4.5 millones por el 80% del pase, con Boca conservando un 20% en caso de futura reventa.
El Xeneize ya inició conversaciones con el “Calamar”, que posee un 10% de la ficha y los derechos federativos, para destrabar el traspaso. La buena relación entre los clubes facilita un acuerdo cercano. Taborda, formado en la cantera boquense, tuvo escasa participación en el primer equipo, donde sumó 17 partidos hasta mediados de 2024.
Sin embargo, su gran desempeño en la entidad de Vicente López le abrió nuevamente las puertas de Europa, donde ya había despertado interés años atrás. Entre los pasillos de La Bombonera entienden que es una oportunidad de capitalizar un monto importante y mantener un porcentaje de su ficha, pensando en un potencial salto mayor en el futuro.
Con estas operaciones, el club de la Ribera suma recursos económicos y acomoda su plantel, mientras proyecta un cierre de temporada con un plantel más reducido pero competitivo.
