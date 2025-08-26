Boca negocia ventas a Europa: Saracchi al Celtic y Taborda cerca del Panathinaikos

El Xeneize ya inició conversaciones con el “Calamar”, que posee un 10% de la ficha y los derechos federativos, para destrabar el traspaso. La buena relación entre los clubes facilita un acuerdo cercano. Taborda, formado en la cantera boquense, tuvo escasa participación en el primer equipo, donde sumó 17 partidos hasta mediados de 2024.

platense taborda.jpg

Sin embargo, su gran desempeño en la entidad de Vicente López le abrió nuevamente las puertas de Europa, donde ya había despertado interés años atrás. Entre los pasillos de La Bombonera entienden que es una oportunidad de capitalizar un monto importante y mantener un porcentaje de su ficha, pensando en un potencial salto mayor en el futuro.

Con estas operaciones, el club de la Ribera suma recursos económicos y acomoda su plantel, mientras proyecta un cierre de temporada con un plantel más reducido pero competitivo.