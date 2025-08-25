El llamado telefónico de Riquelme a Cavani en plena Bombonera tras la victoria de Boca
El delantero uruguayo puso el 2-0 definitivo ante Banfield, cortó su racha negativa y protagonizó un emotivo momento al recibir la felicitación del presidente.
La noche en la Bombonera dejó mucho más que un triunfo para Boca. El gran protagonista fue Edinson Cavani, quien logró romper con la tensión que arrastraba en los últimos encuentros y volvió a marcar en la victoria por 2-0 frente a Banfield.
El tanto del uruguayo no solo significó un desahogo personal después de varios partidos cuestionado por su falta de eficacia, sino que además estuvo acompañado de un gesto que conmovió a todos: un llamado telefónico de Juan Román Riquelme, en pleno campo de juego, para felicitarlo por su actuación.
El “Matador” se hizo presente en el marcador tras aprovechar un rebote en el travesaño y definir de cabeza a escasos metros del arco. El festejo se extendió más de lo habitual: abrazos con sus compañeros, saludos hacia el banco de suplentes e incluso un momento especial con Claudio Úbeda, ayudante de Miguel Ángel Russo, con quien había tenido un cruce semanas atrás.
La Bombonera, que lo había recibido con aplausos tibios mezclados con silbidos, terminó coreando su nombre en un cántico de aliento que devolvió al uruguayo la confianza que parecía perdida. Pese al gol, el partido no había sido sencillo para el goleador charrúa.
En la primera parte volvió a mostrar dificultades para entrar en juego y desperdició una chance clara que generó burlas en redes sociales. Sin embargo, su perseverancia lo llevó a estar en el lugar indicado y capitalizar la jugada que selló la victoria. “Siempre doy lo máximo. A veces se da con goles y otras no, lo importante es que el equipo gane. Estoy feliz por volver a convertir”, declaró tras el encuentro.
El cierre de la noche llegó con una sorpresa: Tomás de Abelleyra, del Departamento de Prensa de Boca, se acercó al delantero con un celular en la mano. Del otro lado de la línea estaba Riquelme, quien desde el palco se comunicó directamente para felicitarlo y transmitirle respaldo.
Aunque no es la primera vez que el presidente hace este tipo de gestos con jugadores del plantel, la escena del 10 atendiendo en el centro de la Bombonera fue una de las imágenes más comentadas de la jornada. El uruguayo sabe que todavía tiene mucho por demostrar, pero este gol puede marcar un punto de inflexión de cara al final del año. Boca lo necesita en su mejor versión.
