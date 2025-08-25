El llamado telefónico de Riquelme a Cavani en plena Bombonera tras la victoria de Boca

El cierre de la noche llegó con una sorpresa: Tomás de Abelleyra, del Departamento de Prensa de Boca, se acercó al delantero con un celular en la mano. Del otro lado de la línea estaba Riquelme, quien desde el palco se comunicó directamente para felicitarlo y transmitirle respaldo.

Aunque no es la primera vez que el presidente hace este tipo de gestos con jugadores del plantel, la escena del 10 atendiendo en el centro de la Bombonera fue una de las imágenes más comentadas de la jornada. El uruguayo sabe que todavía tiene mucho por demostrar, pero este gol puede marcar un punto de inflexión de cara al final del año. Boca lo necesita en su mejor versión.