Boca podría llevar a sus hinchas al duelo contra Defensa y Justicia en Florencio Varela

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Incluso en el plano internacional, el equipo logró contar con el respaldo de sus hinchas en el debut de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica, a pesar de las dudas iniciales por parte de las autoridades locales.

La decisión final de Aprevide será determinante para definir el panorama. Mientras tanto, la expectativa crece y los hinchas del club de la Ribera aguardan con entusiasmo la posibilidad de volver a acompañar a su equipo en condición de visitante, en un contexto donde la presencia de ambas parcialidades comienza a ganar terreno nuevamente en el fútbol argentino.