Boca podría llevar a sus hinchas al duelo contra Defensa y Justicia en Florencio Varela
El club espera la autorización oficial para contar con público visitante ante el Halcó y ya se manejan cifras tentativas de entradas disponibles.
Boca permanece a la expectativa de una decisión clave que podría marcar un nuevo paso en la apertura del fútbol argentino: la posibilidad de llevar hinchas visitantes al encuentro frente a Defensa y Justicia, correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El partido está programado para el jueves 23 de abril a las 20:00 en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, y la ilusión de los simpatizantes xeneizes crece a medida que se acerca la fecha.
Sin embargo, la confirmación definitiva depende de la aprobación de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), que todavía no emitió una resolución oficial. En caso de obtener el visto bueno, el local pondría a disposición unas 3.000 entradas generales para los hinchas del Xeneize, replicando la cifra que se ofreció en el antecedente más cercano entre ambos equipos, disputado en septiembre de 2025.
Ese número genera expectativas, aunque también plantea interrogantes sobre la demanda, que seguramente superará ampliamente la cantidad disponible. Además de la cuestión de los cupos, también entran en juego las medidas de seguridad. Siguiendo la línea adoptada en otros encuentros recientes, se mantendría la prohibición de ingresar con banderas y otros elementos de exhibición, una disposición que busca reducir riesgos y facilitar el control dentro del estadio.
Cuánto costarían las entradas para los hinchas de Boca en Florencio Varela
Por el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre el precio de las entradas, aunque entre los hinchas circulan estimaciones basadas en experiencias previas. En ese sentido, se especula con valores similares a los que se manejaron en otros partidos, como el caso de Lanús, donde las populares rondaron los 100.000 pesos.
De confirmarse la presencia de público visitante, sería la tercera ocasión en la que Boca cuenta con el apoyo de su gente fuera de casa en el actual Torneo Apertura. Anteriormente, ya había tenido acompañamiento en sus visitas a Lanús y Talleres de Córdoba, con cupos de 10.000 y 11.000 entradas, respectivamente.
Incluso en el plano internacional, el equipo logró contar con el respaldo de sus hinchas en el debut de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica, a pesar de las dudas iniciales por parte de las autoridades locales.
La decisión final de Aprevide será determinante para definir el panorama. Mientras tanto, la expectativa crece y los hinchas del club de la Ribera aguardan con entusiasmo la posibilidad de volver a acompañar a su equipo en condición de visitante, en un contexto donde la presencia de ambas parcialidades comienza a ganar terreno nuevamente en el fútbol argentino.
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