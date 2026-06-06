Rodolfo Arruabarrena dio el OK y Boca se encamina a tener un conocido director técnico

De concretarse su llegada, que nadie descarta en el mundo Boca, asumirá la conducción de un equipo golpeado y con poca confianza en sí mismo para enfrentar los desafíos venideros, tanto inmediatos como mediatos; por lo cual sus primeras decisiones estarán encaminadas a restablecer el orden y la convicción en un plantel necesitado de triunfos y galardones.

Como se sabe, Arruabarrena dirigió Boca entre 2014 y 2016 y consiguió dos títulos durante su gestión: el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina, ambos en 2015. Pero su ciclo también quedó empañado por dos eliminaciones ante River: primero por la Copa Sudamericana 2014 y luego por la Copa Libertadores 2015.

Tras dejar la institución xeneize, dirigió a Al Wasl y Shabab Al-Ahli, de Emiratos Árabes Unidos; el Al-Rayyan, de Qatar, y a Pyramids de Egipto. En 2022 asumió entrenador de la Selección de Emiratos Árabes Unidos, aunque no logró clasificar al Mundial de Qatar y debió dejar el cargo. Su última experiencia fue en 2024 en Al-Taawoun, de Arabia Saudita.