Rodolfo Arruabarrena dio el OK y Boca se encamina a tener un conocido director técnico
En las últimas horas trascendió que ya se están puliendo los últimos detalles del arribo de quien ya fuera DT xeneize y supo obtener copas a nivel local.
Tras la salida de Claudio Úbeda, en cuyo ciclo Boca no logró mucho más que decepciones, Juan Román Riquelme se puso en campaña para encontrar un nuevo técnico que esté a la altura de la historia y los desafíos futbolísticos que se avecinan para la institución que preside.
Y desde el principio uno de los más mencionados por medios y allegados al club, incluso por el propio presidente, fue Rodolfo Arruabarrena, una de las estrellas surgidas de la cantera xeneize que logró todo lo que un jugador profesional de fútbol puede aspirar.
Además, en la mente de todos también estaba presente que fue él quien reemplazó a Carlos Bianchi en la dirección técnica del equipo en 2014, cuando lo resultados no se le estaban dando al Virrey, para iniciar un ciclo que resultó relativamente exitoso.
Y bien, finalmente el Vasco habría dado el visto bueno para comenzar las tratativas y firmar un contrato del que solo restan definir algunos detalles que sustancialmente no impedirán su regreso al club que lo vio nacer como jugador y lo tuvo como DT.
De concretarse su llegada, que nadie descarta en el mundo Boca, asumirá la conducción de un equipo golpeado y con poca confianza en sí mismo para enfrentar los desafíos venideros, tanto inmediatos como mediatos; por lo cual sus primeras decisiones estarán encaminadas a restablecer el orden y la convicción en un plantel necesitado de triunfos y galardones.
Como se sabe, Arruabarrena dirigió Boca entre 2014 y 2016 y consiguió dos títulos durante su gestión: el Campeonato de Primera División y la Copa Argentina, ambos en 2015. Pero su ciclo también quedó empañado por dos eliminaciones ante River: primero por la Copa Sudamericana 2014 y luego por la Copa Libertadores 2015.
Tras dejar la institución xeneize, dirigió a Al Wasl y Shabab Al-Ahli, de Emiratos Árabes Unidos; el Al-Rayyan, de Qatar, y a Pyramids de Egipto. En 2022 asumió entrenador de la Selección de Emiratos Árabes Unidos, aunque no logró clasificar al Mundial de Qatar y debió dejar el cargo. Su última experiencia fue en 2024 en Al-Taawoun, de Arabia Saudita.
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