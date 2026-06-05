Un mensaje de Néstor Lorenzo alimentó las versiones sobre un posible futuro en Boca
El entrenador de la Selección de Colombia volvió a quedar en el centro de la escena tras conocerse una conversación con un simpatizante xeneize.
La búsqueda de entrenador continúa siendo uno de los temas centrales en el mundo Boca. Luego de la salida de Claudio Úbeda, la dirigencia analiza distintas alternativas para encontrar al responsable de conducir al equipo en una etapa que se presenta clave tanto en el plano local como internacional. En ese contexto, varios nombres comenzaron a circular y uno de los que genera mayor consenso entre muchos hinchas es el de Néstor Lorenzo.
El actual seleccionador de Colombia aparece desde hace tiempo en el radar de algunos sectores vinculados al club. Su trabajo al frente del combinado cafetero, los buenos resultados obtenidos en los últimos años y su conocimiento del fútbol sudamericano son aspectos que valoran quienes consideran que podría encajar en el perfil que busca el Xeneize.
Sin embargo, existe un obstáculo evidente: Lorenzo está enfocado en el Mundial 2026 y tiene contrato vigente con su selección. A pesar de esa situación, una conversación que salió a la luz en las últimas horas volvió a instalar el debate sobre una posible llegada futura al banco xeneize. El periodista Federico Taccone compartió en Picado TV un intercambio de mensajes entre el entrenador y un simpatizante identificado como Tony, cuyo contenido rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales.
Según se pudo observar, el hincha le escribió al técnico expresándole su deseo de verlo dirigir a Boca una vez finalizada la Copa del Mundo. La respuesta de Lorenzo fue breve, amistosa y suficiente para despertar todo tipo de interpretaciones entre los fanáticos. “Hola Tony, cómo estás tanto tiempo? Bostero querido jajaja Dios dirá“, contestó el entrenador.
La frase no contiene ninguna confirmación ni referencia concreta a negociaciones futuras, pero el cierre del mensaje fue interpretado por muchos como una puerta abierta a una posibilidad que hoy parece compleja. En las redes sociales, numerosos simpatizantes reaccionaron con entusiasmo y comenzaron a imaginar un eventual desembarco del DT colombiano cuando concluya su participación mundialista.
Lo cierto es que, por el momento, Lorenzo mantiene toda su atención puesta en la Selección. El entrenador trabaja con el objetivo de realizar una buena actuación en la próxima Copa del Mundo y no existen señales oficiales que indiquen una salida inmediata de su cargo. De todos modos, en el fútbol las situaciones suelen cambiar rápidamente y el club de la Ribera continúa evaluando alternativas para definir quién ocupará el puesto vacante.
Los candidatos para el nuevo DT de Boca
Mientras tanto, la lista de candidatos sigue ampliándose. Entre los entrenadores que actualmente no tienen trabajo aparecen nombres de peso como Cristian “Kily” González, Rodolfo Arruabarrena, Ricardo Gareca y Jorge Sampaoli. Todos ellos reúnen distintas características y experiencias, aunque cada opción presenta desafíos diferentes para la dirigencia.
Más allá de las especulaciones, el mensaje de Lorenzo logró algo que parecía difícil: volver a instalar con fuerza su nombre en la conversación cotidiana de los hinchas de Boca. Una simple respuesta alcanzó para generar ilusión y alimentar el debate sobre quién será el elegido para encabezar el próximo proyecto deportivo del club.
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