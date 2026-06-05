Un mensaje de Néstor Lorenzo alimentó las versiones sobre un posible futuro en Boca

La frase no contiene ninguna confirmación ni referencia concreta a negociaciones futuras, pero el cierre del mensaje fue interpretado por muchos como una puerta abierta a una posibilidad que hoy parece compleja. En las redes sociales, numerosos simpatizantes reaccionaron con entusiasmo y comenzaron a imaginar un eventual desembarco del DT colombiano cuando concluya su participación mundialista.

Lo cierto es que, por el momento, Lorenzo mantiene toda su atención puesta en la Selección. El entrenador trabaja con el objetivo de realizar una buena actuación en la próxima Copa del Mundo y no existen señales oficiales que indiquen una salida inmediata de su cargo. De todos modos, en el fútbol las situaciones suelen cambiar rápidamente y el club de la Ribera continúa evaluando alternativas para definir quién ocupará el puesto vacante.

Embed ¿QUÉ DIJO NÉSTOR LORENZO SOBRE LA CHANCE DE DIRIGIR A BOCA?@FedericoTaccon3 @VascoGorrocha



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Los candidatos para el nuevo DT de Boca

Mientras tanto, la lista de candidatos sigue ampliándose. Entre los entrenadores que actualmente no tienen trabajo aparecen nombres de peso como Cristian “Kily” González, Rodolfo Arruabarrena, Ricardo Gareca y Jorge Sampaoli. Todos ellos reúnen distintas características y experiencias, aunque cada opción presenta desafíos diferentes para la dirigencia.

Más allá de las especulaciones, el mensaje de Lorenzo logró algo que parecía difícil: volver a instalar con fuerza su nombre en la conversación cotidiana de los hinchas de Boca. Una simple respuesta alcanzó para generar ilusión y alimentar el debate sobre quién será el elegido para encabezar el próximo proyecto deportivo del club.