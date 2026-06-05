De qué cuadro era hincha Indio Solari: su amor por el fútbol y su lazo con un ídolo
El cantante, hincha confeso de uno de los granes, dejó un fuerte legado en el fútbol argentino. Además, mantuvo un estrecho vínculo con una gloria.
Detrás de las composiciones que marcaron a varias generaciones al frente de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Carlos Alberto "El Indio" Solari resguardaba una profunda veta futbolera, con el fanatismo hacia un equipo y un lazo particular con un ídolo.
El mítico cantante supo construir un fuerte vínculo con el deporte y, muy especialmente, con Boca, club del cual era un confeso hincha. En ese universo azul y oro, el artista encontró en Juan Román Riquelme a uno de sus máximos ídolos y a un amigo entrañable.
La admiración del Indio por Riquelme quedó plasmada en la historia grande del club. Una de sus declaraciones más recordadas tuvo lugar en el marco de un documental dedicado al legendario enganche: “Román ha sido, de todos los jugadores que vi, el que más me ha hecho disfrutar del fútbol”.
Esa devoción mutua llevó al Indio a jugar un rol público inesperado en la vida política de la institución. En 2019, cuando Riquelme decidió involucrarse en los comicios del club integrando la fórmula junto a Jorge Amor Ameal y Mario Pergolini, Solari no dudó en grabar un video de apoyo que sacudió la campaña: “Nunca vi a un jugador mejor que vos y quiero que vuelvas a Boca como sea. Yo te califiqué como un artista y eso es lo que sos, un artista del fútbol. Volvé, Román...”.
Indio Solari: su amor por Boca y sus encuentros con Juan Román Riquelme
Con el paso de los años, el lazo entre el músico y el actual presidente xeneize trascendió el rectángulo de césped y se transformó en una relación de respeto humano y encuentros personales en la intimidad.
En una entrevista concedida en octubre de 2025, el Indio abrió las puertas a esa trastienda y destacó los valores de Román: “Es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mí no me asustan los códigos, me gustan”. En esa misma charla, el exlíder ricotero rememoró las visitas del dirigente a su refugio: “A mí me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto”.
Para el pueblo boquense, la partida del Indio Solari no solo representa la pérdida del mayor ícono del rock nacional, sino también el adiós a un miembro de su propia familia popular, un "bostero" de ley que eligió al club de la Ribera y a su máximo estratega como banderas de su propia pasión.
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