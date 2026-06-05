De qué cuadro era hincha Indio Solari: su amor por el fútbol y su lazo con un ídolo

image Indio Solari y su vínculo con Juan Román Riquelme.

Indio Solari: su amor por Boca y sus encuentros con Juan Román Riquelme

Con el paso de los años, el lazo entre el músico y el actual presidente xeneize trascendió el rectángulo de césped y se transformó en una relación de respeto humano y encuentros personales en la intimidad.

En una entrevista concedida en octubre de 2025, el Indio abrió las puertas a esa trastienda y destacó los valores de Román: “Es alguien a quien quiero mucho, me parece un tipo con códigos y a mí no me asustan los códigos, me gustan”. En esa misma charla, el exlíder ricotero rememoró las visitas del dirigente a su refugio: “A mí me ha venido a visitar y he pasado una tarde magnífica con él. Es un tipo muy inteligente y honesto”.

Para el pueblo boquense, la partida del Indio Solari no solo representa la pérdida del mayor ícono del rock nacional, sino también el adiós a un miembro de su propia familia popular, un "bostero" de ley que eligió al club de la Ribera y a su máximo estratega como banderas de su propia pasión.