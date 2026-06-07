La sorpresa de Lionel Scaloni por Tomás Aranda: "Entró masticando chicle, cómo si estuviera en su casa"

“Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron, entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije 'sacate el chicle', porque entrena comiendo chicle. Está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”, contó entre sonrisas. La frase del entrenador reflejó la confianza con la que el mediocampista afrontó su estreno con la camiseta argentina, pese a tratarse de uno de los escenarios más exigentes de su carrera.

Embed "ENTRÓ MASTICANDO CHICLE, COMO SI ESTUVIERA EN SU CASA, Y YO LE DIJE: 'SACATE EL CHICLE'"



Scaloni se refirió al debut de Aranda, destacó una particularidad antes de que ingresara al campo, y lo llenó de elogios. pic.twitter.com/2Ziyc4vp8b — TyC Sports (@TyCSports) June 7, 2026

El reconocimiento para Santiago Beltrán y Joaquín Freitas

Scaloni también dedicó palabras de reconocimiento para Santiago Beltrán, arquero de River que ya había participado de anteriores convocatorias como sparring y que ahora tuvo la oportunidad de debutar oficialmente.

“A Santi ya lo conocemos. Ha estado sparring con nosotros y hoy ya no es sparring, es una realidad. Nos pone contentos su presente y le dimos la chance de que pueda darse el gusto de debutar en la Selección. Son chicos que nos llenan de ilusión”, concluyó.

image

Lo que se le viene a la Selección Argentina antes del Mundial 2026

La Selección Argentina disputará este martes 9 de junio, desde las 21:30, su último amistoso preparatorio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Tras ese compromiso, el equipo de Lionel Scaloni regresará a Kansas para encarar los trabajos finales antes del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, un encuentro que será determinante para evaluar el estado físico de los jugadores que llegan entre algodones.