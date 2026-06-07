La sorpresa de Lionel Scaloni por Tomás Aranda: "Entró masticando chicle, cómo si estuviera en su casa"
Lionel Scaloni destacó a Tomás Aranda, Santiago Beltrán y Joaquín Freitas tras sus estrenos en la Selección Argentina y reveló una curiosa anécdota.
Después de la victoria de la Selección Argentina ante Honduras en la preparación para el Mundial 2026, Lionel Scaloni valoró el debut de varios juveniles y sorprendió con una anécdota sobre Tomás Aranda, una de las grandes apariciones del fútbol argentino en los últimos meses.
La Albiceleste se impuso con autoridad en su primer amistoso previo a la Copa del Mundo y, además del resultado, la jornada dejó un momento especial para cuatro futbolistas que tuvieron sus primeros minutos con la Selección Mayor: Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Tomás Aranda y Joaquín Freitas.
Tras el encuentro, Scaloni destacó el potencial de los jóvenes que comienzan a dar sus primeros pasos en el seleccionado nacional y remarcó que el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución desde hace tiempo: “De los chicos que entraron, todos nos generan enorme ilusión. Nos faltó solo Ovando, que no teníamos posibilidad de que juegue, ya habíamos hecho todos los cambios, sino también lo podríamos haber hecho entrar. Pero tanto Beltrán como Freitas y Aranda son chicos que venimos siguiendo de hace tiempo”, explicó el entrenador campeón del mundo.
El DT también valoró el compromiso mostrado por los futbolistas durante los entrenamientos con el plantel principal. “Han estado entrenando con nosotros, Freitas un poco menos, pero nos ha encantado su manera de contagiar y de entrenarse. Nos pueden aportar cosas en un futuro”, agregó.
La anécdota de Lionel Scaloni con Tomás Aranda
Entre todos los debutantes, Scaloni puso el foco especialmente en Tomás Aranda, una de las figuras de Boca durante el semestre, y reveló una situación que lo sorprendió por la tranquilidad con la que afronta cada desafío.
“Aranda tiene potrero, juega bien, quiere la pelota. No sé si lo vieron, entró masticando chicle como si estuviera en su casa y yo le dije 'sacate el chicle', porque entrena comiendo chicle. Está tan tranquilo, se siente tan bien, que está cómodo y juega muy bien. Solo hay que darle tiempo”, contó entre sonrisas. La frase del entrenador reflejó la confianza con la que el mediocampista afrontó su estreno con la camiseta argentina, pese a tratarse de uno de los escenarios más exigentes de su carrera.
El reconocimiento para Santiago Beltrán y Joaquín Freitas
Scaloni también dedicó palabras de reconocimiento para Santiago Beltrán, arquero de River que ya había participado de anteriores convocatorias como sparring y que ahora tuvo la oportunidad de debutar oficialmente.
“A Santi ya lo conocemos. Ha estado sparring con nosotros y hoy ya no es sparring, es una realidad. Nos pone contentos su presente y le dimos la chance de que pueda darse el gusto de debutar en la Selección. Son chicos que nos llenan de ilusión”, concluyó.
Lo que se le viene a la Selección Argentina antes del Mundial 2026
La Selección Argentina disputará este martes 9 de junio, desde las 21:30, su último amistoso preparatorio frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. Tras ese compromiso, el equipo de Lionel Scaloni regresará a Kansas para encarar los trabajos finales antes del debut en el Mundial 2026 frente a Argelia, un encuentro que será determinante para evaluar el estado físico de los jugadores que llegan entre algodones.
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