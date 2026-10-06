Boca quedó a dos puntos de la cima y va por todo: cómo quedó la pelea por la Tabla Anual 2026

Clasificacion ofrecida por Sofascore

Una pelea que tiene apenas 15 puntos por delante

Todos los principales protagonistas de la disputa acumulan 27 partidos disputados. Eso significa que todavía quedan cinco fechas y 15 puntos en juego. La diferencia entre los equipos de arriba es mínima, por lo que cada jornada puede modificar considerablemente la clasificación.

La institución azul y oro sabe que depende de sus propios resultados para mantenerse en la pelea, pero también tendrá que prestar atención a lo que hagan Independiente Rivadavia, Argentinos, Vélez y Rosario Central.

La particularidad es que la tabla anual entrega un título: no se trata solamente de conseguir un boleto para la Copa Libertadores: el equipo que termine primero será reconocido como campeón de la acumulada.

Boca pelea en cuatro frentes

El Xeneize pelea por el Clausura, está en las semifinales de la Copa Argentina y también alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana. A esos tres torneos se suma ahora la posibilidad concreta de quedarse con la Tabla Anual, y a su vez, con el Trofeo de Campeones.

La gran dificultad estará en administrar el desgaste. El calendario será cada vez más exigente y Boca tendrá que combinar las fechas del campeonato con los compromisos de las copas. La acumulada, a diferencia de los torneos de eliminación directa, no permite recuperarse en una serie.

Así es el camino de los principales candidatos

Independiente Rivadavia, líder con 52 puntos, deberá visitar a Rosario Central, recibir a Tigre, enfrentar a Argentinos en La Paternal, jugar contra Banfield en Mendoza y cerrar ante Gimnasia de Mendoza. Argentinos Juniors, con 50, tendrá por delante a Platense, Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán.

Vélez, que suma 49, se medirá con Lanús, Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba, San Lorenzo y Unión. Boca, mientras tanto, sabe que tiene una oportunidad concreta. Quedan 15 puntos, el líder está solamente a dos unidades y el equipo ya demostró que puede aprovechar los tropiezos ajenos.