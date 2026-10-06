Boca quedó a dos puntos de la cima y va por todo: cómo quedó la pelea por la Tabla Anual 2026
El Xeneize aprovechó su goleada ante Unión y los empates de Independiente Rivadavia y Vélez para quedar segundo en la acumulada, con cinco fechas por delante.
Boca terminó siendo uno de los grandes ganadores de la fecha en la Tabla Anual 2026. No solamente cumplió con su obligación y venció 3-0 a Unión, sino que además recibió una ayuda importante de los resultados que se dieron en los otros partidos.
Independiente Rivadavia empató, Vélez también dejó puntos en el camino y el Xeneize consiguió meterse de lleno en una pelea que ahora tiene cada vez más importancia. La tabla acumulada dejó de ser simplemente una referencia para definir clasificaciones internacionales.
Con cinco jornadas por disputar, se transformó en un objetivo concreto para el equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena. El equipo de la Ribera quedó segundo, a apenas dos unidades del líder y por encima del Fortín, mientras que el Bicho comparte su misma cantidad de puntos.
Boca hizo su trabajo y los resultados lo favorecieron
La goleada frente al Tatengue permitió que alcanzara los 50 puntos. Pero el triunfo adquirió todavía más valor cuando se conocieron los resultados de sus principales competidores. Independiente Rivadavia, que llegaba como líder, igualó 1-1 ante Gimnasia y perdió dos puntos importantes. De esta manera, el conjunto mendocino quedó con 52 unidades, apenas dos por encima del equipo de La Ribera.
Vélez tampoco pudo aprovechar la jornada. El Fortín empató 2-2 frente a Platense y quedó relegado al cuarto lugar, con 49 puntos. Boca aprovechó ese resultado y también superó a su rival en la clasificación. Argentinos, por su parte, alcanzó las mismas 50 unidades que Boca. Rosario Central quedó más atrás, con 47, luego de empatar ante Banfield, mientras que Instituto aparece quinto con 46.
Una pelea que tiene apenas 15 puntos por delante
Todos los principales protagonistas de la disputa acumulan 27 partidos disputados. Eso significa que todavía quedan cinco fechas y 15 puntos en juego. La diferencia entre los equipos de arriba es mínima, por lo que cada jornada puede modificar considerablemente la clasificación.
La institución azul y oro sabe que depende de sus propios resultados para mantenerse en la pelea, pero también tendrá que prestar atención a lo que hagan Independiente Rivadavia, Argentinos, Vélez y Rosario Central.
La particularidad es que la tabla anual entrega un título: no se trata solamente de conseguir un boleto para la Copa Libertadores: el equipo que termine primero será reconocido como campeón de la acumulada.
Boca pelea en cuatro frentes
El Xeneize pelea por el Clausura, está en las semifinales de la Copa Argentina y también alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana. A esos tres torneos se suma ahora la posibilidad concreta de quedarse con la Tabla Anual, y a su vez, con el Trofeo de Campeones.
La gran dificultad estará en administrar el desgaste. El calendario será cada vez más exigente y Boca tendrá que combinar las fechas del campeonato con los compromisos de las copas. La acumulada, a diferencia de los torneos de eliminación directa, no permite recuperarse en una serie.
Así es el camino de los principales candidatos
Independiente Rivadavia, líder con 52 puntos, deberá visitar a Rosario Central, recibir a Tigre, enfrentar a Argentinos en La Paternal, jugar contra Banfield en Mendoza y cerrar ante Gimnasia de Mendoza. Argentinos Juniors, con 50, tendrá por delante a Platense, Banfield, Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán.
Vélez, que suma 49, se medirá con Lanús, Gimnasia de Mendoza, Central Córdoba, San Lorenzo y Unión. Boca, mientras tanto, sabe que tiene una oportunidad concreta. Quedan 15 puntos, el líder está solamente a dos unidades y el equipo ya demostró que puede aprovechar los tropiezos ajenos.
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