Boca-Racing, la cuenta pendiente que Rodolfo Arruabarrena buscará saldar en Copa Argentina

La tercera oportunidad llegó al año siguiente y tampoco terminó bien para el entrenador. Racing se impuso por 1-0 con un tanto de Roger Martínez, prolongando el historial negativo del Vasco ante uno de los clásicos rivales de Boca. Durante aquella primera etapa en el club, los clásicos representaron una dificultad para Arruabarrena.

Un partido decisivo para Boca

El cruce ante los de Avellaneda tendrá una importancia que va más allá del historial individual del entrenador. Boca buscará avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, una competencia que puede abrirle la puerta a otra instancia decisiva durante una temporada en la que todavía participa en distintos frentes.

Arruabarrena llega además con una racha de 14 partidos sin perder, después de la clasificación obtenida en Brasil y del triunfo conseguido ante San Lorenzo. El objetivo será prolongar esa serie positiva y mantener al Xeneize en carrera por la triple competencia.

El desafío será especialmente significativo para el DT, ya que se tratará de su primer enfrentamiento eliminatorio. El antecedente reciente del empate en el Cilindro le permitió conseguir su primer punto frente a la Academia, pero ahora tendrá por delante la posibilidad de conseguir algo que todavía le falta en su historial: una victoria ante Racing al frente del conjunto azul y oro.