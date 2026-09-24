Boca-Racing, la cuenta pendiente que Rodolfo Arruabarrena buscará saldar en Copa Argentina
El entrenador xeneize volverá a enfrentarse con la Academia, un rival al que nunca pudo derrotar durante su etapa como técnico del club de la Ribera.
Boca se prepara para un partido determinante de la Copa Argentina 2026. Este domingo, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se enfrentará con Racing en Rosario por los cuartos de final, en un encuentro que tendrá además un condimento particular para el entrenador.
La Academia es, entre los cinco grandes del fútbol argentino, el único equipo al que el Vasco todavía no consiguió derrotar como entrenador azul y oro: se enfrentó tres veces durante su primer ciclo en el club de la Ribera y perdió en todas esas oportunidades.
El antecedente más reciente, sin embargo, permitió cortar parcialmente esa racha. El mes pasado, Boca empató 1-1 ante Racing en el Cilindro y Arruabarrena consiguió sumar por primera vez frente a la Academia. Hasta ese momento había cosechado tres derrotas en tres presentaciones, por lo que aquel empate significó su primer resultado positivo ante el conjunto de Avellaneda desde el banco xeneize.
Las tres derrotas del Vasco contra Racing
La primera vez que Arruabarrena enfrentó a Racing como entrenador de Boca fue en 2015. El partido se disputó en la Bombonera y comenzó favorable para el conjunto local, que se puso en ventaja mediante Jonathan Calleri. Sin embargo, el blanquiceleste logró dar vuelta el encuentro gracias a un doblete de Gustavo Bou, que terminó convirtiéndose en una figura decisiva para la Academia durante aquel duelo.
Poco tiempo después llegó el segundo enfrentamiento. Esta vez Boca tuvo que visitar a Racing y volvió a quedarse con las manos vacías. El conjunto de Avellaneda ganó 3-1 con goles de Marcos Acuña, Gustavo Bou y Sebastián Saja, mientras que Calleri volvió a marcar para el equipo dirigido por Arruabarrena.
La tercera oportunidad llegó al año siguiente y tampoco terminó bien para el entrenador. Racing se impuso por 1-0 con un tanto de Roger Martínez, prolongando el historial negativo del Vasco ante uno de los clásicos rivales de Boca. Durante aquella primera etapa en el club, los clásicos representaron una dificultad para Arruabarrena.
Un partido decisivo para Boca
El cruce ante los de Avellaneda tendrá una importancia que va más allá del historial individual del entrenador. Boca buscará avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, una competencia que puede abrirle la puerta a otra instancia decisiva durante una temporada en la que todavía participa en distintos frentes.
Arruabarrena llega además con una racha de 14 partidos sin perder, después de la clasificación obtenida en Brasil y del triunfo conseguido ante San Lorenzo. El objetivo será prolongar esa serie positiva y mantener al Xeneize en carrera por la triple competencia.
El desafío será especialmente significativo para el DT, ya que se tratará de su primer enfrentamiento eliminatorio. El antecedente reciente del empate en el Cilindro le permitió conseguir su primer punto frente a la Academia, pero ahora tendrá por delante la posibilidad de conseguir algo que todavía le falta en su historial: una victoria ante Racing al frente del conjunto azul y oro.
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