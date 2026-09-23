Alerta roja por diluvio: a qué hora serán las tormentas más fuertes y qué zonas serán afectadas

Panorama nacional: vientos y contingencias en varias provincias

El mapa elaborado por el SMN refleja la magnitud de la inestabilidad en gran parte del país durante la jornada:

Alerta Naranja: Bordeando la zona crítica de la cordillera patagónica, áreas de precordillera en Neuquén permanecen bajo aviso naranja por lluvias copiosas de menor escala pero igual impacto sobre el suelo saturado.

Alerta Amarilla por Lluvias y Vientos: Un extenso corredor que abarca el oeste del país (Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca) hasta las zonas costeras y del sur de la provincia de Buenos Aires mantiene avisos amarillos por ráfagas intensas, vientos del sector oeste que superan los 70 km/h y precipitaciones dispersas.

Ante el deterioro de la visibilidad y el peligro de derrumbes en zona de montaña, las autoridades provinciales dispusieron restricciones en rutas nacionales e hidrovías, junto con el cierre de pasos fronterizos clave como Pino Hachado.

Las dependencias de Defensa Civil de ambas provincias solicitaron a la población evitar la circulación no esencial, resguardar bienes de valor ante probables desbordes urbanos y mantenerse informados de manera continua a través de las vías oficiales del SMN.