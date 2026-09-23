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Alerta roja por diluvio: a qué hora serán las tormentas más fuertes y qué zonas serán afectadas

Sociedad

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la llegada de intensas lluvias y tormentas en dos provincias del país. Los detalles.

Alerta roja por diluvio: a qué hora serán las tormentas más fuertes y qué zonas serán afectadas

En medio de jornadas cambiantes en lo que respecta a lo climático, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por fuertes tormentas en dos provincias argentinas. De hecho, "se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres", tal como indica la alerta roja.

Por ello, el organismo nacional lanzó la alerta meteorológica para que los habitantes de Neuquén y Río Negro tomen las debidas precauciones.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires.

Alerta roja por diluvio: a qué hora serán las tormentas y qué zonas serán afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por lluvias intensas e ininterrumpidas para este miércoles 23 de septiembre en la franja cordillerana que limita Neuquén y Río Negro, además de sectores del norte de Chubut. El fenómeno meteorológico, impulsado por un "río atmosférico", pone a la región bajo el nivel de advertencia más alto del sistema de alertas tempranas debido al riesgo severo de inundaciones, anegamientos e imprevistos en rutas.

Las zonas más comprometidas por el nivel rojo abarcan desde las inmediaciones de El Bolsón y San Carlos de Bariloche hasta municipios cordilleranos del sur de Neuquén como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Aluminé.

De acuerdo con las estimaciones meteorológicas, el fenómeno podría dejar acumulados de lluvia superiores a los 100 y 160 mm en lapsos muy breves. A esto se suma el riesgo del rápido derretimiento de la nieve acumulada en las cotas medias y altas producto del ascenso térmico, lo que incrementará vertiginosamente el cauce de arroyos y ríos.

Panorama nacional: vientos y contingencias en varias provincias

El mapa elaborado por el SMN refleja la magnitud de la inestabilidad en gran parte del país durante la jornada:

  • Alerta Naranja: Bordeando la zona crítica de la cordillera patagónica, áreas de precordillera en Neuquén permanecen bajo aviso naranja por lluvias copiosas de menor escala pero igual impacto sobre el suelo saturado.

  • Alerta Amarilla por Lluvias y Vientos: Un extenso corredor que abarca el oeste del país (Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca) hasta las zonas costeras y del sur de la provincia de Buenos Aires mantiene avisos amarillos por ráfagas intensas, vientos del sector oeste que superan los 70 km/h y precipitaciones dispersas.

Ante el deterioro de la visibilidad y el peligro de derrumbes en zona de montaña, las autoridades provinciales dispusieron restricciones en rutas nacionales e hidrovías, junto con el cierre de pasos fronterizos clave como Pino Hachado.

Las dependencias de Defensa Civil de ambas provincias solicitaron a la población evitar la circulación no esencial, resguardar bienes de valor ante probables desbordes urbanos y mantenerse informados de manera continua a través de las vías oficiales del SMN.

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