Alerta roja por diluvio: a qué hora serán las tormentas más fuertes y qué zonas serán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional alertó por la llegada de intensas lluvias y tormentas en dos provincias del país. Los detalles.
En medio de jornadas cambiantes en lo que respecta a lo climático, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por fuertes tormentas en dos provincias argentinas. De hecho, "se esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres", tal como indica la alerta roja.
Por ello, el organismo nacional lanzó la alerta meteorológica para que los habitantes de Neuquén y Río Negro tomen las debidas precauciones.
Alerta roja por diluvio: a qué hora serán las tormentas y qué zonas serán afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por lluvias intensas e ininterrumpidas para este miércoles 23 de septiembre en la franja cordillerana que limita Neuquén y Río Negro, además de sectores del norte de Chubut. El fenómeno meteorológico, impulsado por un "río atmosférico", pone a la región bajo el nivel de advertencia más alto del sistema de alertas tempranas debido al riesgo severo de inundaciones, anegamientos e imprevistos en rutas.
Las zonas más comprometidas por el nivel rojo abarcan desde las inmediaciones de El Bolsón y San Carlos de Bariloche hasta municipios cordilleranos del sur de Neuquén como San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa La Angostura y Aluminé.
De acuerdo con las estimaciones meteorológicas, el fenómeno podría dejar acumulados de lluvia superiores a los 100 y 160 mm en lapsos muy breves. A esto se suma el riesgo del rápido derretimiento de la nieve acumulada en las cotas medias y altas producto del ascenso térmico, lo que incrementará vertiginosamente el cauce de arroyos y ríos.
Panorama nacional: vientos y contingencias en varias provincias
El mapa elaborado por el SMN refleja la magnitud de la inestabilidad en gran parte del país durante la jornada:
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Alerta Naranja: Bordeando la zona crítica de la cordillera patagónica, áreas de precordillera en Neuquén permanecen bajo aviso naranja por lluvias copiosas de menor escala pero igual impacto sobre el suelo saturado.
Alerta Amarilla por Lluvias y Vientos: Un extenso corredor que abarca el oeste del país (Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca) hasta las zonas costeras y del sur de la provincia de Buenos Aires mantiene avisos amarillos por ráfagas intensas, vientos del sector oeste que superan los 70 km/h y precipitaciones dispersas.
Ante el deterioro de la visibilidad y el peligro de derrumbes en zona de montaña, las autoridades provinciales dispusieron restricciones en rutas nacionales e hidrovías, junto con el cierre de pasos fronterizos clave como Pino Hachado.
Las dependencias de Defensa Civil de ambas provincias solicitaron a la población evitar la circulación no esencial, resguardar bienes de valor ante probables desbordes urbanos y mantenerse informados de manera continua a través de las vías oficiales del SMN.
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