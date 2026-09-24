Rodrigo Battaglia acelera su regreso en Boca: cuándo podría volver a jugar en 2026
El mediocampista de 35 años atraviesa la última parte de su recuperación y ya participa en buena parte de las prácticas con el plantel.
Boca empieza a recuperar una alternativa importante para su mediocampo. Rodrigo Battaglia atraviesa la etapa final de su recuperación y se encuentra cada vez más cerca de volver a jugar después de una extensa ausencia que lo mantuvo alejado de las canchas durante gran parte de 2026.
El futbolista de 35 años ya participa de buena parte de los entrenamientos junto al resto del plantel y esta semana podría recibir el alta médica. Para conseguirla deberá contar con la autorización del cuerpo médico para completar todos los trabajos que disponga Rodolfo Arruabarrena.
Por lo pronto, quedó descartado para el partido ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina. Sin embargo, si la evolución continúa de acuerdo con lo previsto, podría volver a integrar una convocatoria en octubre. La primera fecha posible aparece marcada en el calendario del Xeneize: el 4 de octubre, cuando reciba a Unión por el Torneo Clausura. Otra alternativa sería el compromiso posterior frente a Instituto.
La lesión que dejó afuera a Battaglia durante meses
El volante no disputa un partido oficial desde el 7 de diciembre de 2025, cuando Boca quedó eliminado en las semifinales del Clausura precisamente frente a Racing. Desde entonces comenzó un proceso de recuperación que se extendió durante varios meses. El mediocampista padecía una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho, una lesión que le impidió realizar con normalidad la pretemporada de verano.
Finalmente, el 2 de febrero fue sometido a una intervención quirúrgica y desde ese momento comenzó una rehabilitación que incluyó diferentes etapas. El futbolista trabajó con los kinesiólogos, realizó ejercicios específicos en el gimnasio para recuperar fuerza en la zona afectada y posteriormente comenzó a incorporar trabajos con pelota.
La intensidad de esas tareas fue aumentando progresivamente hasta llegar al punto actual, en el que el mediocampista prácticamente se mueve a la par de sus compañeros.
La semana pasada incluso participó de una práctica de fútbol organizada por Arruabarrena, una señal positiva dentro de su recuperación. De todos modos, el paso determinante será recibir el alta médica que le permita completar sin restricciones las actividades planteadas por el entrenador.
Una alternativa más para el exigente calendario de Boca
El retorno de Battaglia podría producirse en un momento especialmente cargado para Boca. Si finalmente queda a disposición de Arruabarrena durante octubre, el mediocampista sumará una opción más para una zona del campo que deberá afrontar una importante cantidad de partidos.
El Xeneize tendrá por delante la recta final de la fase regular del Torneo Clausura y, además, las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. A eso podría agregarse otro compromiso de enorme relevancia: una eventual semifinal de la Copa Argentina en caso de superar a Racing.
La final de ese certamen está programada para el miércoles 4 de noviembre, por lo que Boca podría afrontar una seguidilla exigente durante las próximas semanas. En ese contexto, el regreso representaría una alternativa adicional para el entrenador. Después de varios meses de rehabilitación, el futbolista ya ve cada vez más cerca la posibilidad de volver a competir oficialmente.
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