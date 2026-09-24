Rodrigo Battaglia acelera su regreso en Boca: cuándo podría volver a jugar en 2026

La intensidad de esas tareas fue aumentando progresivamente hasta llegar al punto actual, en el que el mediocampista prácticamente se mueve a la par de sus compañeros.

La semana pasada incluso participó de una práctica de fútbol organizada por Arruabarrena, una señal positiva dentro de su recuperación. De todos modos, el paso determinante será recibir el alta médica que le permita completar sin restricciones las actividades planteadas por el entrenador.

Una alternativa más para el exigente calendario de Boca

El retorno de Battaglia podría producirse en un momento especialmente cargado para Boca. Si finalmente queda a disposición de Arruabarrena durante octubre, el mediocampista sumará una opción más para una zona del campo que deberá afrontar una importante cantidad de partidos.

El Xeneize tendrá por delante la recta final de la fase regular del Torneo Clausura y, además, las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama. A eso podría agregarse otro compromiso de enorme relevancia: una eventual semifinal de la Copa Argentina en caso de superar a Racing.

La final de ese certamen está programada para el miércoles 4 de noviembre, por lo que Boca podría afrontar una seguidilla exigente durante las próximas semanas. En ese contexto, el regreso representaría una alternativa adicional para el entrenador. Después de varios meses de rehabilitación, el futbolista ya ve cada vez más cerca la posibilidad de volver a competir oficialmente.