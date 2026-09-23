A qué hora llega el tormentón con viento solano que tapará el sol por diez días

06:00 horas: comenzarán las primeras precipitaciones en forma de lluvias débiles, acompañadas por constantes ráfagas del este de hasta 38 km/h.

comenzarán las primeras precipitaciones en forma de lluvias débiles, acompañadas por constantes ráfagas del este de hasta 38 km/h. 09:00 a 12:00 horas: se registrará la etapa más caudalosa del temporal. La lluvia será de moderada a intensa, acumulando importantes picos de 11 milímetros de agua caída.

se registrará la etapa más caudalosa del temporal. La lluvia será de moderada a intensa, acumulando importantes picos de de agua caída. 15:00 horas: el clima empeorará drásticamente con el desarrollo de una fuerte tormenta, llevando la sensación térmica a apenas 14 grados.

A partir de este violento evento, el AMBA ingresará en un extenso y húmedo período gris. La nubosidad será protagonista excluyente desde el sábado 26 de septiembre hasta al menos el martes 6 de octubre. Durante esta racha de más de diez días a la sombra, se registrarán múltiples episodios de lluvias adicionales (particularmente el lunes 28, martes 29 de septiembre y viernes 2 de octubre) y las temperaturas máximas difícilmente superarán los 22 grados, marcando un atípico y fresco comienzo primaveral.