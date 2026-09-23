A qué hora llega el tormentón con viento solano que tapará el sol por diez días
El pronóstico del tiempo anticipa la llegada de un violento tormentón al AMBA. Se esperan diez días grises con lluvias y ráfagas constantes.
Luego de unas agradables jornadas primaverales, el Servicio Meteorológico Nacional encendió todas las alertas por el inminente arribo de un feroz tormentón que castigará a toda la región metropolitana. Este severo fenómeno climático vendrá acompañado por un denso frente nuboso que bloqueará la luz solar por un lapso prolongado.
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Qué es el viento solano y a qué hora arranca la lluvia
En la terminología meteorológica tradicional, se denomina viento solano a aquel que sopla exactamente desde el sector este, dirección por donde "nace" el sol. En la zona del Río de la Plata, esta fuerte corriente oriental arrastra muchísima humedad desde el océano y el río, generando cielos totalmente cubiertos, lloviznas persistentes y una inestabilidad general que impide ver el sol con claridad.
De acuerdo con el reporte horario, el peor momento del frente inestable impactará de lleno el domingo 27 de septiembre, marcado por la siguiente evolución climática:
- 06:00 horas: comenzarán las primeras precipitaciones en forma de lluvias débiles, acompañadas por constantes ráfagas del este de hasta 38 km/h.
- 09:00 a 12:00 horas: se registrará la etapa más caudalosa del temporal. La lluvia será de moderada a intensa, acumulando importantes picos de 11 milímetros de agua caída.
- 15:00 horas: el clima empeorará drásticamente con el desarrollo de una fuerte tormenta, llevando la sensación térmica a apenas 14 grados.
A partir de este violento evento, el AMBA ingresará en un extenso y húmedo período gris. La nubosidad será protagonista excluyente desde el sábado 26 de septiembre hasta al menos el martes 6 de octubre. Durante esta racha de más de diez días a la sombra, se registrarán múltiples episodios de lluvias adicionales (particularmente el lunes 28, martes 29 de septiembre y viernes 2 de octubre) y las temperaturas máximas difícilmente superarán los 22 grados, marcando un atípico y fresco comienzo primaveral.
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