Chascomús: un arquitecto y un inspector de obra murieron en un accidente cuando volvían de Mar del Plata
El accidente fue registrado sobre el kilómetro 125 de la Ruta 2, a la altura de Chascomús, donde la camioneta en que viajaban las víctimas quedó destrozada.
Un arquitecto de 58 años y un inspector de obra, de 44, murieron el martes de esta semana tras sufrir un accidente sobre la Ruta 2 a la altura de Chascomús cuando volvían de trabajar en un proyecto en Mar del Plata junto con dos hombres más, que resultaron heridos.
El accidente fue registrado durante la tarde del martes en el kilómetro 125 de la Ruta 2, cerca de la localidad bonaerense de Chascomús. Los cuatro hombres viajaban en una camioneta Ford Ranger con destino a la ciudad de La Plata, pero el conductor del vehículo perdió el control y volcó sobre el cantero central de la autovía.
La investigación alrededor del trágico accidente en Chascomús
Todavía no está claro qué provocó el vuelco, pero sí trascendió que el arquitecto, identificado como Sebastián Esteban Comai, de Gonnet, falleció en el acto.
El servicio de emergencias trasladó de urgencia a los demás ocupantes del vehículo, pero el inspector de obra Alejandro Jorge "Jano" Mazzoni, de City Bell, murió horas más tarde en el Hospital Municipal San Vicente de Paul, en Chascomús.
Los dos sobrevivientes fueron identificados como Gustavo Roberto Barreto, de 44 años, y Uriel Alejandro Sánchez, de 48, quienes trabajaban con Comai y Mazzoni en la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, informó el diario Clarín.
De hecho, el grupo había viajado a Plata para evaluar una obra en construcción y al momento del acciddente estaba camino a la ciudad de La Plata, por eso el siniestro ocurrió sobre la mano a Buenos Aires de la Ruta 2.
El caso quedó en manos del equipo de la UFI N° 10 del Departamento Judicial Dolores mientras los deudos de las víctimas fatales expresaron su pesar en redes sociales.
"Fuiste, sos y serás de lo mejor que transitó esta tierra. Te voy a extrañar tanto", expresó una amiga de Comai, mientras otro allegado resumió sus sentimientos en un "Chau, amigo. Día muy triste y doloroso".
El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires (CAUBA) publicó un mensaje de despedida para Comai, "quien fuera docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, desarrollara una extensa trayectoria profesional en el Banco Hipotecario y fuese un gran colaborador", de la institución.
Desde el Círculo Italiano de La Plata extendieron sus condolencias por la muerte de Comai recordando que el arquitecto era parte del coro La Anunciación.
Mazzoni, por su parte, era conocido en la zona porque su hermano Antonio fue jugador y entrenador en La Plata Rugby Club, segun informó el sitio 0223.com de Mar del Plata, y porque su familia tiene cabañas en Chapadmalal.
Pero su pasión era la música, como lo demostraba en su perfil de Instagram y en Spotify, y aprovechaba para compartir sus reflexiones.
"Ha sido duro llegar hasta acá y lo sigue siendo, donde hace casi un año que estoy grabando el disco, grabando las canciones de a poco, hasta donde puedo. No es pegarla o no pegarla, acá las canciones nacen del corazón y ya", escribía a principios de septiembre al reconnocier que "más allá de todo lo más importante es la gratitud, sin eso y sin alma ni pasión no hay combustible para seguir, porque ha sido eso lo que nos ha traído hasta acá: A este lugar tan pero tan profundo".
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