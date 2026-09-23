Chascomús: un arquitecto y un inspector de obra murieron en un accidente cuando volvían de Mar del Plata

De hecho, el grupo había viajado a Plata para evaluar una obra en construcción y al momento del acciddente estaba camino a la ciudad de La Plata, por eso el siniestro ocurrió sobre la mano a Buenos Aires de la Ruta 2.

El caso quedó en manos del equipo de la UFI N° 10 del Departamento Judicial Dolores mientras los deudos de las víctimas fatales expresaron su pesar en redes sociales.

"Fuiste, sos y serás de lo mejor que transitó esta tierra. Te voy a extrañar tanto", expresó una amiga de Comai, mientras otro allegado resumió sus sentimientos en un "Chau, amigo. Día muy triste y doloroso".

El Colegio de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires (CAUBA) publicó un mensaje de despedida para Comai, "quien fuera docente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, desarrollara una extensa trayectoria profesional en el Banco Hipotecario y fuese un gran colaborador", de la institución.

Desde el Círculo Italiano de La Plata extendieron sus condolencias por la muerte de Comai recordando que el arquitecto era parte del coro La Anunciación.

Mazzoni, por su parte, era conocido en la zona porque su hermano Antonio fue jugador y entrenador en La Plata Rugby Club, segun informó el sitio 0223.com de Mar del Plata, y porque su familia tiene cabañas en Chapadmalal.

Pero su pasión era la música, como lo demostraba en su perfil de Instagram y en Spotify, y aprovechaba para compartir sus reflexiones.

"Ha sido duro llegar hasta acá y lo sigue siendo, donde hace casi un año que estoy grabando el disco, grabando las canciones de a poco, hasta donde puedo. No es pegarla o no pegarla, acá las canciones nacen del corazón y ya", escribía a principios de septiembre al reconnocier que "más allá de todo lo más importante es la gratitud, sin eso y sin alma ni pasión no hay combustible para seguir, porque ha sido eso lo que nos ha traído hasta acá: A este lugar tan pero tan profundo".