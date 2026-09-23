El presidente de Vélez rompió el silencio tras el fallo por Copa Argentina: "A Boca lo..."

Berlanga, el fallo de la AFA sobre Boca y la Copa Argentina

En declaraciones brindadas a No Veo La Hora por DSports Radio, el mandatario fortinero no ocultó su indignación ante los fundamentos planteados por el organismo nacional. "El argumento del fallo es vergonzoso. A Boca lo declararon culpable, pero redimible con multa. Es inentendible y vergonzoso", disparó Berlanga. En esa línea, remarcó que el entrenador rival tuvo la ventaja de elegir entre seis futbolistas extranjeros cuando el reglamento estipulaba un tope de cinco: "Eso ya es una ventaja. Hay inclusión indebida y no hay que buscarle vueltas".