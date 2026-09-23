El presidente de Vélez rompió el silencio tras el fallo por Copa Argentina: "A Boca lo..."
Fabián Berlanga apuntó contra el Tribunal de Disciplina de AFA tras desestimar el pedido de eliminación del Xeneize por mala inclusión y confirmó que apelarán.
El conflicto institucional entre Vélez y la AFA sumó un capítulo de altísima tensión. Luego de que el Tribunal de Disciplina desestimara la presentación del club de Liniers por presunta alineación indebida de un futbolista de Boca Juniors en el marco de la Copa Argentina, Fabián Berlanga rompió el silencio. El presidente del Fortín expresó su absoluto repudio al fallo dictado, el cual únicamente aplicó una sanción económica al conjunto de La Ribera y ratificó su clasificación a la siguiente ronda del certamen federal.
La dirigencia velezana pretendía la descalificación directa del rival, alegando un incumplimiento en el cupo de extranjeros en la planilla del partido. Sin embargo, la resolución del ente disciplinario lejos estuvo de conformar al club querellante y desató el enojo generalizado de la Comisión Directiva en la antesala del proceso electoral que vivirá la institución en noviembre.
Berlanga, el fallo de la AFA sobre Boca y la Copa Argentina
En declaraciones brindadas a No Veo La Hora por DSports Radio, el mandatario fortinero no ocultó su indignación ante los fundamentos planteados por el organismo nacional. "El argumento del fallo es vergonzoso. A Boca lo declararon culpable, pero redimible con multa. Es inentendible y vergonzoso", disparó Berlanga. En esa línea, remarcó que el entrenador rival tuvo la ventaja de elegir entre seis futbolistas extranjeros cuando el reglamento estipulaba un tope de cinco: "Eso ya es una ventaja. Hay inclusión indebida y no hay que buscarle vueltas".
Asimismo, el dirigente buscó desmarcar la protesta de cualquier tipo de enemistad entre los clubes implicados y apuntó directamente a los estamentos que imparten justicia deportiva en el fútbol argentino. "Esto no es contra Boca ni contra ningún equipo, es contra el Tribunal de Disciplina", aclaró de forma tajante durante la entrevista.
A pesar de la bronca acumulada por el fallo, el Fortín no da por cerrada la causa de manera definitiva. Al igual que lo expresado previamente por el vicepresidente Nelson Pugliese, el departamento de legales se encuentra revisando detalladamente cada párrafo de la resolución para determinar si agotarán las instancias correspondientes apelando ante las autoridades. De todas maneras, el propio titular del club dejó flotando cierta incertidumbre sobre el alcance de la medida al manifestar que desconoce si el reclamo terminará teniendo un efecto favorable.
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