Preocupación en el Maracaná: la NFL complica el césped antes de las semifinales con Estudiantes y Boca
El mal estado del campo de juego en Río de Janeiro genera alarma en la previa del cruce entre Flamengo y el Pincha por Copa Libertadores.
El estado del campo de juego del mítico Estadio Maracaná encendió las alarmas tanto en Brasil como en Argentina. Utilizado con enorme frecuencia por Flamengo y Fluminense, el recinto presenta un césped en pésimas condiciones que despertó duras críticas de los propios futbolistas. La situación amenaza con volverse crítica en la previa de los trascendentales cruces de semifinales de la Copa Libertadores, con Estudiantes de La Plata y Boca Juniors como directos involucrados.
A pesar de la tregua que otorga el parate por la fecha FIFA, el césped no tendrá respiro. Este domingo 27 de septiembre, el templo carioca albergará un choque inédito de la NFL entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys, uno de los compromisos internacionales programados por la liga estadounidense. La logística del fútbol americano sobre una superficie ya deteriorada genera enorme incertidumbre, dejando apenas 11 días para intentar acondicionar el terreno antes de un raid exigente de partidos del Brasileirao y el torneo continental.
Preocupación por el Maracaná, choque de NFL y las semifinales de Estudiantes y Boca
El malestar interno en el Mengao es evidente. El mediocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta advirtió públicamente sobre el deterioro de la cancha, señalando que "el campo sigue empeorando" y que "cada vez resulta más difícil controlar el balón". La seguidilla que se le viene a la superficie es feroz: albergará los duelos de Flamengo ante Coritiba y Santos, el clásico Fla-Flu, la semi de Fluminense contra Palmeiras el 14 de octubre y la ida entre el conjunto de Río de Janeiro y el Pincha, pactada para el 22 del mismo mes.
Por su parte, la polémica salpica de lleno a la otra semifinal entre Vasco da Gama y Boca. El "Cruzado" no puede utilizar el São Januário porque su capacidad (reducida a 20.419 espectadores por la Policía Militar) no alcanza el mínimo de 30 mil exigido por la CONMEBOL. La opción natural era el Maracaná, pero la administración del estadio habría rechazado la solicitud debido al colapso de la hierba.
Ante la negativa de utilizar el piso sintético del Nilton Santos por decisión propia, la dirigencia de Vasco analiza seriamente mudar la localía a más de 1.000 kilómetros de casa, proyectando el Estadio Mané Garrincha de Brasilia como la alternativa más firme para recibir al equipo xeneize.
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