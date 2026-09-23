Preocupación en el Maracaná: la NFL complica el césped antes de las semifinales con Estudiantes y Boca

Preocupación por el Maracaná, choque de NFL y las semifinales de Estudiantes y Boca

El malestar interno en el Mengao es evidente. El mediocampista uruguayo Giorgian De Arrascaeta advirtió públicamente sobre el deterioro de la cancha, señalando que "el campo sigue empeorando" y que "cada vez resulta más difícil controlar el balón". La seguidilla que se le viene a la superficie es feroz: albergará los duelos de Flamengo ante Coritiba y Santos, el clásico Fla-Flu, la semi de Fluminense contra Palmeiras el 14 de octubre y la ida entre el conjunto de Río de Janeiro y el Pincha, pactada para el 22 del mismo mes.