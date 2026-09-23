Quién es el árbitro designado para el duelo entre Boca y Racing por Copa Argentina
Tras la polémica con Vélez, finalmente el Xeneize enfrentará a la Academia por el pase a semifinales. ¿Quién dirigirá el encuentro?
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó las designaciones arbitrales para los cruces de cuartos de final de la Copa Argentina y confirmó a Andrés Gariano como el encargado de impartir justicia en el plato fuerte de la fecha: el clásico entre Boca y Racing.
El encuentro se disputará este domingo 27 de septiembre, a partir de las 17 horas, en el estadio Gigante de Arroyito, cancha de Rosario Central.
Cuál es el historial de Andrés Gariano con Boca y Racing
Andrés Gariano llega a este trascendental compromiso con un historial acotado dirigiendo a ambas instituciones, aunque los registros previos le sonríen al conjunto de La Ribera. El antecedente más cercano y favorable para el Xeneize se remonta a abril de este año, durante el Torneo Apertura, cuando estuvo al frente de la goleada de Boca por 4-0 frente a Defensa y Justicia.
En cuanto al historial del juez con la Academia, registra dos antecedentes: la derrota 3-1 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero (diciembre de 2024) y la victoria 1-0 sobre San Martín de Formosa en la presente edición de la Copa Argentina.
El equipo arbitral para el clásico se completa con Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes, Sebastián Martínez de cuarto árbitro, Lucas Novelli en el VAR y Diego Romero en el AVAR. Sin duda, Gariano estará en la mira en un choque de eliminación directa que promete máxima tensión e intensidad, donde buscará llevar las riendas de un partido clave en el cuadro definitivo de la competencia.
La polémica entre Boca y Vélez
Tras el partido por octavos de final en el que Boca avanzó de ronda en la definición por penales, Vélez presentó una protesta formal ante la AFA exigiendo que se le dé por ganado el partido. La dirigencia del Fortín argumentó que Boca quebrantó el reglamento al haber incluido a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial de firmas.
El reglamento del fútbol argentino establece que se puede tener un máximo de seis extranjeros contratados en el plantel, pero solo cinco pueden firmar la planilla y estar habilitados para jugar en un mismo partido.
El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó el pedido de descalificación de Vélez y resolvió ratificar la clasificación de Boca. La entidad determinó que, si bien Boca cometió un error administrativo al anotar a los seis extranjeros en la planilla, no existió "ventaja deportiva" ni alineación indebida debido a que el sexto jugador (el paraguayo Ángel Romero) permaneció todo el partido en el banco de suplentes y no llegó a ingresar al campo de juego.
Al tratarse solo de una infracción administrativa en la confección de la planilla, la AFA le aplicó a Boca una sanción económica de $50 millones.
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