Quién es el árbitro designado para el duelo entre Boca y Racing por Copa Argentina

La polémica entre Boca y Vélez

Tras el partido por octavos de final en el que Boca avanzó de ronda en la definición por penales, Vélez presentó una protesta formal ante la AFA exigiendo que se le dé por ganado el partido. La dirigencia del Fortín argumentó que Boca quebrantó el reglamento al haber incluido a seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial de firmas.

El reglamento del fútbol argentino establece que se puede tener un máximo de seis extranjeros contratados en el plantel, pero solo cinco pueden firmar la planilla y estar habilitados para jugar en un mismo partido.

El Tribunal de Disciplina de la AFA rechazó el pedido de descalificación de Vélez y resolvió ratificar la clasificación de Boca. La entidad determinó que, si bien Boca cometió un error administrativo al anotar a los seis extranjeros en la planilla, no existió "ventaja deportiva" ni alineación indebida debido a que el sexto jugador (el paraguayo Ángel Romero) permaneció todo el partido en el banco de suplentes y no llegó a ingresar al campo de juego.

Al tratarse solo de una infracción administrativa en la confección de la planilla, la AFA le aplicó a Boca una sanción económica de $50 millones.