Boca regresa al estadio Padre Martearena de Salta, un escenario donde supo hacerse fuerte

Sin embargo, el antecedente más cercano es mucho más reciente y está cargado de emociones encontradas. El 10 de agosto de 2022, Boca venció 1-0 a Agropecuario en ese mismo estadio, pero el triunfo quedó opacado por la brutal infracción que sufrió Exequiel Zeballos. A los cinco minutos de juego, el juvenil fue víctima de una dura patada de Milton Leyendeker que le provocó una fractura y lo marginó durante varios meses.