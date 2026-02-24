Boca regresa al estadio Padre Martearena de Salta, un escenario donde supo hacerse fuerte
El equipo de Claudio Úbeda enfrentará a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina. Allí construyó un invicto histórico en la Sudamericana, aunque su última visita dejó una herida difícil de olvidar.
Boca iniciará su participación en la Copa Argentina 2026 con un condimento especial: el regreso al Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, un escenario que durante varios años funcionó como una suerte de segunda casa para el club. Allí enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy en busca de avanzar de ronda y ganar confianza tras un comienzo irregular en el Torneo Apertura.
El vínculo entre el Xeneinze y el estadio salteño se remonta a principios de los años 2000. En 2002, decidió trasladar su localía para disputar la Copa Sudamericana, certamen al que era invitado en aquel entonces y que se jugaba de manera semestral. Entre 2002 y 2006, el equipo jugó seis encuentros oficiales más dos amistosos en el Martearena, con un saldo ampliamente positivo: cinco victorias y tres empates, sin conocer la derrota.
Uno de los recuerdos más fuertes de ese período fue la serie ante Nacional de Uruguay en 2006. Aunque Boca ganó uno de los partidos, la definición por penales terminó en eliminación. Tras aquella etapa, el club dejó de utilizar Salta como sede habitual, en parte por los cambios en el sistema de clasificación internacional que obligaron a optar entre Libertadores y Sudamericana.
El regreso a la provincia se dio en 2012, también por Copa Argentina, en un empate 1-1 frente a Santamarina de Tandil que terminó con clasificación por penales para el conjunto azul y oro, en una edición que más tarde conquistaría tras vencer a Racing en la final, con victoria por 2-1 con goles de Lucas Viatri y el "Tanque" Silva.
Sin embargo, el antecedente más cercano es mucho más reciente y está cargado de emociones encontradas. El 10 de agosto de 2022, Boca venció 1-0 a Agropecuario en ese mismo estadio, pero el triunfo quedó opacado por la brutal infracción que sufrió Exequiel Zeballos. A los cinco minutos de juego, el juvenil fue víctima de una dura patada de Milton Leyendeker que le provocó una fractura y lo marginó durante varios meses.
Ahora, el equipo de Claudio Úbeda regresa a un terreno donde históricamente le fue favorable, aunque con el recuerdo fresco de aquella lesión. El Martearena vuelve a abrirle sus puertas al Xeneize, que buscará reencontrarse con la solidez que alguna vez mostró en el norte argentino y dar el primer paso firme en el certamen federal.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario