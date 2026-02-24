Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV
Con mayoría de suplentes y el estreno de Adam Bareiro, el Xeneize buscará avanzar a los 16avos. de final sin complicaciones en el certamen federal.
Boca pondrá primera en la Copa Argentina 2026 cuando enfrente a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy por los 32avos. de final. El partido se disputará este martes desde las 21:15 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, con arbitraje de Facundo Tello y transmisión en vivo de TyC Sports.
El conjunto azul y oro llega a este compromiso en medio de un inicio irregular en el Torneo Apertura, donde ocupa el noveno puesto y, tras seis fechas, se encuentra fuera de los lugares de clasificación. El reciente empate frente a Racing en La Bombonera dejó sensaciones encontradas y volvió a poner bajo la lupa el proceso encabezado por Claudio Úbeda. En ese contexto, el cruce por la Copa Argentina aparece como una oportunidad para reencontrarse con la victoria y recuperar confianza.
El entrenador decidió apostar por una alineación alternativa, con varios futbolistas que habitualmente no son titulares. La intención es rotar piezas, administrar cargas y, al mismo tiempo, fomentar la competencia interna dentro de un plantel que afronta un calendario exigente. Entre las novedades más salientes figura el debut desde el inicio de Adam Bareiro, el delantero paraguayo incorporado en los últimos días y que tendrá sus primeros minutos oficiales con la camiseta xeneize.
Una de las ausencias que más llamó la atención es la de Edinson Cavani. Tras la llegada de Bareiro, el cuerpo técnico optó por preservar al uruguayo, que no viajará a Salta. Luego de ser silbado ante Racing por una actuación discreta, el Matador permanecerá trabajando en el predio con el objetivo de optimizar su condición física y enfocarse en los próximos compromisos del campeonato local.
Del otro lado, Gimnasia de Chivilcoy afronta el desafío con entusiasmo y sin presión. El conjunto que milita en el Federal A no disputa un partido oficial desde mediados de noviembre, pero intentará compensar la diferencia de jerarquía con orden táctico, intensidad y concentración. Sabe que una victoria frente a Boca sería una de las grandes sorpresas del torneo y una página inolvidable en su historia.
Para el Xeneize, evitar sobresaltos y sellar el pase a la siguiente ronda es una obligación. Para el equipo bonaerense, en cambio, el encuentro representa la chance de medirse ante uno de los gigantes del país y soñar con una hazaña en el torneo más federal del fútbol argentino.
Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy: probables formaciones
- Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson. DT: Claudio Úbeda.
- Gimnasia de Chivilcoy: Aún no jugó en 2026 y no hay indicios de cuál será la posible alineación.
Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy: otros datos
- Hora: 21:15.
- Estadio: Padre Martearena.
- Árbitro: Facundo Tello.
- TV: TyC Sports.
