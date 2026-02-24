Boca vs. Gimnasia de Chivilcoy, por la Copa Argentina 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto azul y oro llega a este compromiso en medio de un inicio irregular en el Torneo Apertura, donde ocupa el noveno puesto y, tras seis fechas, se encuentra fuera de los lugares de clasificación. El reciente empate frente a Racing en La Bombonera dejó sensaciones encontradas y volvió a poner bajo la lupa el proceso encabezado por Claudio Úbeda. En ese contexto, el cruce por la Copa Argentina aparece como una oportunidad para reencontrarse con la victoria y recuperar confianza.