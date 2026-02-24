Boca, River o Racing: de qué cuadro son los de Gran Hermano Generación Dorada
Andrea del Boca, Eduardo Carrera y el resto de los nuevos participantes de Gran Hermano tienen su corazón en la tribuna. Repasá la lista actualizada.
La nueva edición de Gran Hermano Generación Dorada ya está en marcha y, como es habitual, la pasión por el fútbol no queda en la puerta. A continuación, un repaso por la filiación futbolística de los nuevos integrantes. No todos se identifican con algún equipo.
¿De qué cuadro son los participantes de Gran Hermano Generación Dorada?
Los hinchas de Boca Juniors
Andrea del Boca: Fiel a su apellido, la reconocida actriz es confesa hincha del Xeneize.
Manuel Ibero: El joven oriundo de Zárate también comparte la pasión por los colores de Boca.
La banda de River Plate
Nicolás Sícaro: El streamer de la zona sur alienta al Millonario.
Gabriel Lucero: El creador de la exitosa tira animada "Gente Rota" también es de River.
Eduardo Carrera: El histórico y siempre polémico participante de la edición 2003 lleva la banda roja en el corazón.
Presencia de La Academia y La Lepra
Emanuel Di Gioia: El ex GH 2011 y "fana de los fierros" demostró su simpatía por Racing Club, a quien sigue en su cuenta oficial de Instagram.
Tomy Riguera: El joven futbolista uruguayo tiene su sentimiento puesto en el fútbol argentino y es hincha de Newell's Old Boys.
Los que no tienen equipo definido
Lolo Poggio: No se sabe con certeza de qué cuadro es. Cabe recordar que su hermana, Julieta Poggio, tampoco tenía equipo hasta que Nacho Castañares la hizo simpatizante de Independiente.
Juani Caruso (Juanicar): La filiación del actor de La Sociedad de la Nieve es un misterio, ya que en su cuenta de X (ex Twitter) habla tanto de River como de Boca indistintamente.
Danelik Galazan: Por el momento, la tucumana no ha revelado simpatía por ningún club en particular.
El resto de la casa
De los demás participantes del certamen, no se conoce ninguna militancia futbolística activa, por lo que su fanatismo por la redonda sigue siendo un misterio.
