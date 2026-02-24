Claudio Úbeda apuesta a la rotación y Adam Bareiro haría su estreno: el 11 de Boca hoy
Con apenas días de descanso tras el empate ante Racing, el Xeneize presentará un equipo alternativo. El paraguayo tendrá su estreno como titular en la Copa Argentina.
Boca pondrá en marcha su participación en la Copa Argentina 2026 con una alineación renovada y varias caras poco habituales en el once inicial. Luego del empate frente a Racing por el Torneo Apertura, el entrenador Claudio Úbeda optó por administrar cargas y preservar a varios titulares para el cruce ante Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, que se disputará en Salta.
La principal novedad será la presencia de Adam Bareiro como titular. El delantero paraguayo, recientemente incorporado, tendrá la posibilidad de sumar sus primeros minutos desde el inicio y comenzar a acoplarse al funcionamiento colectivo. La intención del cuerpo técnico es acelerar su adaptación y aprovechar el contexto del torneo federal para darle rodaje competitivo cuanto antes.
En el esquema que ensayó Úbeda durante la última práctica, apenas cuatro futbolistas repetirían respecto del equipo que igualó con Racing: Marcelo Weigandt, Tomás Belmonte, Milton Delgado y Williams Alarcón. El resto de la formación estará integrado por jugadores que habitualmente ocupan un lugar en el banco o que buscan consolidarse como alternativas reales dentro del plantel profesional.
La determinación del entrenador responde a una doble lógica. Por un lado, el calendario apretado obliga a dosificar esfuerzos para evitar sobrecargas físicas en un tramo exigente de la temporada. Por otro, la Copa Argentina suele ofrecer escenarios propicios para evaluar a quienes aguardan su oportunidad, aunque sin margen para la relajación. El formato de eliminación directa no admite errores y cualquier descuido puede traducirse en una eliminación prematura.
El probable equipo estaría conformado por Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida en defensa; Tomás Belmonte, Milton Delgado y Williams Alarcón en la mitad de la cancha; y un tridente ofensivo integrado por Ángel Romero, Adam Bareiro y Lucas Janson.
Más allá de la diferencia de categorías, en el club de la Ribera son conscientes de que este tipo de encuentros puede tornarse complejo si no se lo afronta con la concentración adecuada. Con una formación alternativa pero competitiva, buscará dar el primer paso en el certamen y, al mismo tiempo, ampliar el abanico de opciones de cara a lo que resta del semestre.
