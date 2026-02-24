Claudio Úbeda apuesta a la rotación y Adam Bareiro haría su estreno: el 11 de Boca hoy

Más allá de la diferencia de categorías, en el club de la Ribera son conscientes de que este tipo de encuentros puede tornarse complejo si no se lo afronta con la concentración adecuada. Con una formación alternativa pero competitiva, buscará dar el primer paso en el certamen y, al mismo tiempo, ampliar el abanico de opciones de cara a lo que resta del semestre.

Embed