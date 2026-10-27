Boca-River estrenará pelota nueva en el Superclásico: así es la Argentum Gambeta Derbi

La versión profesional también está disponible para el público a través de la aplicación de Adidas, su tienda online oficial y comercios minoristas autorizados. Por el momento, salió la versión más profesional de todas que cuesta $329.999.

¿Cuándo juegan Boca y River?

El encuentro entre Boca y River será el principal atractivo de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Xeneize recibirá al Millonario en la Bombonera en un cruce que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos en el tramo final de la fase regular.

El Superclásico se disputará el domingo 1° de noviembre, a las 15, en el estadio Alberto J. Armando. El partido corresponde al interzonal de la jornada y tendrá como atractivo adicional el estreno de la nueva pelota.