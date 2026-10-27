Boca-River estrenará pelota nueva en el Superclásico: así es la Argentum Gambeta Derbi
El Superclásico del domingo en la Bombonera por el Torneo Clausura 2026 tendrá un balón diseñado especialmente para la ocasión.
Boca y River tendrán un estreno particular en el próximo Superclásico: la Argentum Gambeta Derbi, una pelota especial presentada por Adidas y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), será utilizada en el encuentro del domingo 1° de noviembre en la Bombonera.
La iniciativa busca acompañar uno de los partidos más importantes del calendario con un diseño que destaca una de las características más reconocidas del fútbol nacional: la gambeta, asociada con la habilidad, la creatividad y la identidad de los jugadores argentinos.
¿Cómo es la nueva pelota del Superclásico?
La Argentum Gambeta Derbi combina referencias históricas del fútbol argentino con elementos vinculados a sus principales figuras y logros. Entre sus detalles se destacan los gráficos inspirados en la clásica pelota Tango, además de laureles que remiten a la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de México 1986.
El diseño también incorpora el dorsal número 10, un símbolo ligado a los grandes referentes que marcaron las tres conquistas mundialistas del seleccionado. La pelota fue concebida como una edición especial para encuentros seleccionados del torneo local. Por eso, su estreno en el Boca-River no implica que vaya a reemplazar al balón habitual en todas las canchas.
¿Dónde se usará, cuánto sale y cómo se puede conseguir?
Después del Superclásico, la Argentum Gambeta Derbi aparecerá en otros partidos elegidos por la organización, incluidos algunos correspondientes a instancias decisivas.
La versión profesional también está disponible para el público a través de la aplicación de Adidas, su tienda online oficial y comercios minoristas autorizados. Por el momento, salió la versión más profesional de todas que cuesta $329.999.
¿Cuándo juegan Boca y River?
El encuentro entre Boca y River será el principal atractivo de la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. El Xeneize recibirá al Millonario en la Bombonera en un cruce que puede resultar determinante para las aspiraciones de ambos en el tramo final de la fase regular.
El Superclásico se disputará el domingo 1° de noviembre, a las 15, en el estadio Alberto J. Armando. El partido corresponde al interzonal de la jornada y tendrá como atractivo adicional el estreno de la nueva pelota.
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