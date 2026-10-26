Superclásico en la Bombonera: los tres candidatos para arbitrar el Boca vs. River
Tras las victorias en sus respectivos clásicos, Boca y River palpitan el choque del próximo domingo. La Liga Profesional definirá este martes al juez principal.
El pulso del fútbol argentino se acelera a medida que se acerca el plato fuerte de la fecha. Con los ánimos en alta tras sus respectivas victorias del fin de semana —Boca se impuso agónicamente ante Independiente y River hizo lo propio frente a Racing—, el "Xeneize" y el "Millonario" ya palpitan el Superclásico que paralizará al país el próximo domingo en La Bombonera, en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura.
Mientras Rodolfo Arruabarrena y Leonardo Ponzio ajustan las piezas tácticas y evalúan averías en sus planteles, la atención de la antesala también se posa sobre la designación arbitral. Si bien la Liga Profesional de Fútbol oficializará a la terna este martes 27 de octubre, ya hay tres nombres principales que pican en punta para impartir justicia en Brandsen 805.
Superclásico en La Bombonera: los tres candidatos para arbitrar el Boca vs. River
Con Nazareno Arasa y Leandro Rey Hilfer descartados de la pelea por haber estado a cargo de los encuentros en Avellaneda y Núñez durante esta jornada, el abanico de candidatos se redujo a tres jueces internacionales de dilatada trayectoria: Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Nicolás Ramírez.
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Facundo Tello: Cuenta con antecedentes en dos Superclásicos oficiales disputados en 2021 por la Copa de la Liga, ambos finalizados en empates en La Bombonera (el último con posterior clasificación xeneize por penales).
Yael Falcón Pérez: Dirigió el empate 1-1 en el Monumental y el recordado triunfo de Boca por 3-2 en los cuartos de final de la Copa de la Liga 2024 disputado en Córdoba.
Nicolás Ramírez: Impartió justicia en la victoria de River por 1-0 en La Bombonera el 21 de septiembre de 2024 y también estuvo al frente del triunfo 'millonario' por 2-1 en Núñez durante la temporada 2025.
La cuenta regresiva está en marcha y el misterio se revelará en las próximas horas, cuando el ente organizador publique las designaciones oficiales para un partido que promete emociones de alto voltaje.
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