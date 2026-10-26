Superclásico en la Bombonera: los tres candidatos para arbitrar el Boca vs. River

El pulso del fútbol argentino se acelera a medida que se acerca el plato fuerte de la fecha. Con los ánimos en alta tras sus respectivas victorias del fin de semana —Boca se impuso agónicamente ante Independiente y River hizo lo propio frente a Racing—, el "Xeneize" y el "Millonario" ya palpitan el Superclásico que paralizará al país el próximo domingo en La Bombonera, en la recta final de la fase regular del Torneo Clausura.