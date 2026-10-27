Boca toma nota: Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez perdió sobre la hora ante Flamengo

Atlético Mineiro consiguió volver a meterse en partido con un gol de Renan Lodi: el lateral recibió cerca del área y sacó una volea de zurda que superó al argentino Agustín Rossi, con pasado en Boca.

Un penal en el descuento definió el partido

Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia otro desenlace, el conjunto de Río de Janeiro encontró la victoria en el octavo minuto de descuento. Renan Lodi cometió una infracción sobre Léo Pereira al desestabilizarlo cuando apoyaba el pie y el árbitro Rodrigo José Pereira de Lima sancionó penal.

La jugada generó protestas de los futbolistas de Atlético Mineiro, pero el VAR no convocó al juez para revisar la acción. Jorge Carrascal se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 3-2 definitivo. Después del encuentro, el propio Lodi reconoció su responsabilidad con una frase contundente: "Asumo que fue penal".

La caída dejó dudas en el funcionamiento defensivo del Galo, especialmente por las respuestas de su arquero suplente. El equipo de la Ribera seguirá atento a la evolución de Everson y al rendimiento de su próximo rival antes de la final en Colombia.