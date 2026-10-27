Boca toma nota: Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez perdió sobre la hora ante Flamengo
El rival del Xeneize en la definición de la Copa Sudamericana cayó 3-2 en el Maracaná por el Brasileirao. El encuentro se resolvió con un penal en el octavo minuto de descuento.
Atlético Mineiro sufrió una derrota agónica frente a Flamengo y encendió algunas señales de atención a pocas semanas de la final de la Copa Sudamericana 2026 contra Boca. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez cayó por 3-2 en el Maracaná, en un partido que tuvo errores defensivos, intervenciones desafortunadas del arquero y un desenlace sobre el cierre.
El próximo 21 de noviembre, en Barranquilla, el Galo se enfrentará al conjunto de Rodolfo Arruabarrena con el objetivo de conquistar el título continental. Por eso, el rendimiento del equipo brasileño en el campeonato local es seguido de cerca por el cuerpo técnico xeneize.
Los errores de Atlético Mineiro que aprovechó Flamengo
El conjunto visitante comenzó mejor y se puso en ventaja a través de Bernard, quien culminó un contraataque para establecer el 1-0. Sin embargo, el Mengao reaccionó y encontró el empate gracias al ecuatoriano Gonzalo Plata. En esa jugada, el arquero Gabriel Delfim calculó mal un centro y la pelota terminó ingresando junto a su palo derecho.
Más tarde, Giorgian de Arrascaeta aprovechó una pérdida del mediocampo de Atlético Mineiro, avanzó hacia el área y definió ante el guardameta para dar vuelta el resultado.
La actuación de Delfim quedó bajo la lupa, aunque se espera que Everson sea el titular en la final frente a Boca. El arquero habitual continúa recuperándose de una fractura en el pie izquierdo, lesión que le abrió la puerta al joven de 24 años.
Atlético Mineiro consiguió volver a meterse en partido con un gol de Renan Lodi: el lateral recibió cerca del área y sacó una volea de zurda que superó al argentino Agustín Rossi, con pasado en Boca.
Un penal en el descuento definió el partido
Cuando el encuentro parecía encaminarse hacia otro desenlace, el conjunto de Río de Janeiro encontró la victoria en el octavo minuto de descuento. Renan Lodi cometió una infracción sobre Léo Pereira al desestabilizarlo cuando apoyaba el pie y el árbitro Rodrigo José Pereira de Lima sancionó penal.
La jugada generó protestas de los futbolistas de Atlético Mineiro, pero el VAR no convocó al juez para revisar la acción. Jorge Carrascal se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 3-2 definitivo. Después del encuentro, el propio Lodi reconoció su responsabilidad con una frase contundente: "Asumo que fue penal".
La caída dejó dudas en el funcionamiento defensivo del Galo, especialmente por las respuestas de su arquero suplente. El equipo de la Ribera seguirá atento a la evolución de Everson y al rendimiento de su próximo rival antes de la final en Colombia.
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