Si Boca gana todo, varios equipos podrían festejar: quiénes serían beneficiados
El Xeneize tiene la posibilidad de conquistar cinco campeonatos antes de fin de año y podría beneficiar a otros equipos en la pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2027.
Boca afronta el tramo decisivo de la temporada con un objetivo que va más allá de sumar títulos: sus posibles consagraciones también podrían modificar el reparto de los cupos para las copas internacionales de 2027. El equipo de Rodolfo Arruabarrena es el único que todavía puede conquistar cinco trofeos antes del 19 de diciembre.
Entre las competencias que tiene por delante aparecen la Copa Sudamericana, la Tabla Anual, el Torneo Clausura, la Copa Argentina y el Trofeo de Campeones. Si consigue quedarse con todos esos objetivos, podría liberar hasta dos plazas para la próxima edición de la Copa Libertadores.
¿Cómo Boca podría modificar los cupos de la Libertadores 2027?
La primera posibilidad está vinculada con la tabla anual. Si Boca se consagra campeón de la Copa Sudamericana, tendrá asegurada su participación en la Libertadores. En caso de finalizar primero o segundo en la clasificación acumulada, su posición permitiría correr los cupos correspondientes al torneo continental.
Con ese escenario, el cuarto equipo de la tabla anual podría acceder al repechaje, mientras que el tercero obtendría un lugar directo en la fase de grupos.
El panorama cambiaría todavía más si el Xeneize también conquista el Clausura. Esa consagración liberaría otra plaza: el cuarto de la clasificación anual ingresaría directamente a la fase de grupos y el quinto tendría la oportunidad de disputar la Fase 2.
¿Qué equipos podrían beneficiarse?
Actualmente, Argentinos Juniors e Instituto aparecen entre los principales interesados en que se concrete ese escenario. Sin embargo, Independiente Rivadavia, River y Gimnasia de La Plata también siguen atentos a los movimientos en la Tabla Anual.
La Copa Argentina representa otra vía de clasificación: si obtiene el título y ya tiene asegurado su lugar en la Libertadores por otra competencia, la plaza podría quedar en manos del finalista, de acuerdo con los criterios de clasificación previstos. En ese caso, Platense o Atlético Tucumán tendrían una oportunidad de meterse en el máximo certamen continental, pese a encontrarse lejos de los puestos de clasificación en la tabla anual.
De esta manera, las cinco posibles consagraciones del club de la Ribera podrían alterar la pelea por los boletos internacionales. Mientras el conjunto del Vasco busca cerrar el año con nuevos títulos, varios clubes esperan que sus resultados les abran una puerta hacia la Libertadores 2027.
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