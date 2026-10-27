Si Boca gana todo, varios equipos podrían festejar: quiénes serían beneficiados

¿Qué equipos podrían beneficiarse?

Actualmente, Argentinos Juniors e Instituto aparecen entre los principales interesados en que se concrete ese escenario. Sin embargo, Independiente Rivadavia, River y Gimnasia de La Plata también siguen atentos a los movimientos en la Tabla Anual.

La Copa Argentina representa otra vía de clasificación: si obtiene el título y ya tiene asegurado su lugar en la Libertadores por otra competencia, la plaza podría quedar en manos del finalista, de acuerdo con los criterios de clasificación previstos. En ese caso, Platense o Atlético Tucumán tendrían una oportunidad de meterse en el máximo certamen continental, pese a encontrarse lejos de los puestos de clasificación en la tabla anual.

De esta manera, las cinco posibles consagraciones del club de la Ribera podrían alterar la pelea por los boletos internacionales. Mientras el conjunto del Vasco busca cerrar el año con nuevos títulos, varios clubes esperan que sus resultados les abran una puerta hacia la Libertadores 2027.