Boca saldó su pendiente, ganó y volvió a zona de Copa Libertadores: así está la Tabla Anual 2025
El equipo de Claudio Úbeda remontó un partido clave en el estadio Chiqui Tapia y dio un paso fundamental en la lucha por ingresar a la próxima edición.
Boca logró una victoria crucial este lunes ante Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, al imponerse 3-1 en el encuentro pendiente de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. El resultado, además de consolidar la reacción futbolística del equipo dirigido por Claudio Úbeda, colocó al Xeneize en una posición expectante dentro de la Tabla Anual, asegurando momentáneamente su acceso directo a la Copa Libertadores 2026.
El desarrollo del partido no fue sencillo: el Guapo se puso en ventaja temprano gracias a un bombazo de Rodrigo Insúa desde 35 metros que sorprendió a toda la defensa visitante. Sin embargo, el equipo de Sifón mostró carácter en la segunda mitad: Úbeda realizó modificaciones tácticas decisivas en el entretiempo y encontró respuestas en sus delanteros. Milton Giménez marcó por duplicado y Miguel Merentiel selló la remontada con un tanto que sentenció el encuentro.
Más allá del resultado, lo más destacado fue la actitud de un equipo que viene en alza y que supo sobreponerse a las ausencias de figuras importantes. Con este triunfo, escaló hasta la tercera posición de la Zona A y, sobre todo, alcanzó el segundo lugar en la Tabla Anual, superando a River, que ahora quedaría en zona de fase previa de Libertadores.
A tres fechas del cierre, el margen con los perseguidores es mínimo, con Deportivo Riestra a solo dos puntos, lo que augura una definición apasionante.
La victoria en el Chiqui Tapia también tiene un valor emocional: llegó en un partido que había sido postergado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, exentrenador y referente histórico del club, y que sirvió como homenaje silencioso al técnico que marcó una era en Boca.
Con la clasificación internacional al alcance y el ánimo en alza, los de Úbeda afrontarán un tramo final decisivo, donde cada punto valdrá oro. El desafío será sostener la solidez mostrada y no ceder terreno ante rivales directos. Por ahora, el club de la Ribera dio un paso firme y se ilusiona con regresar a la máxima competencia continental, mientras sus hinchas sueñan con un cierre de año que devuelva la mística copera que los caracteriza.
A tres partidos del final: así está la Tabla Anual del fútbol argentino
