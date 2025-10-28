Boca saldó su pendiente, ganó y volvió a zona de Copa Libertadores: así está la Tabla Anual 2025

Con la clasificación internacional al alcance y el ánimo en alza, los de Úbeda afrontarán un tramo final decisivo, donde cada punto valdrá oro. El desafío será sostener la solidez mostrada y no ceder terreno ante rivales directos. Por ahora, el club de la Ribera dio un paso firme y se ilusiona con regresar a la máxima competencia continental, mientras sus hinchas sueñan con un cierre de año que devuelva la mística copera que los caracteriza.

A tres partidos del final: así está la Tabla Anual del fútbol argentino

