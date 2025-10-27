Polémica en Barracas Central vs. Boca: Barrios le dio una trompada a Merentiel y Lamolina sólo lo amonestó
A los dos minutos de juego, el defensor de Barracas le pegó una trompada sin pelota al delantero uruguayo. Lamolina le mostró amarilla y el VAR no intervino.
Apenas iniciado el partido en el estadio Claudio Fabián Tapia, una acción insólita encendió la polémica. Cuando Boca manejaba la pelota en campo rival, el defensor Rafael Barrios le pegó una trompada en la nuca sin pelota a Miguel Merentiel, quien cayó inmediatamente al suelo.
El árbitro Nicolás Lamolina, que se encontraba de frente a la acción, decidió amonestar al jugador de Barracas Central, desatando la protesta de todo el plantel xeneize, que reclamaba la expulsión directa por agresión.
Polémica en Barracas Central vs. Boca: Barrios golpeó a Merentiel y Lamolina solo lo amonestó
El VAR no intervino y crece la polémica arbitral
Desde el centro de monitoreo de Ezeiza, el VAR a cargo de Silvio Trucco no convocó a Lamolina para revisar la jugada, lo que generó todavía más enojo en el banco visitante. Las imágenes mostraron con claridad el golpe del defensor sobre el delantero uruguayo, sin disputa de balón ni intención de jugar.
El episodio reavivó las críticas hacia las decisiones arbitrales en los partidos de Barracas Central, equipo que volvió a estar en el centro de la escena por una acción discutida en el arranque del encuentro frente a Boca. Con el clima ya caldeado desde el inicio, el partido siguió con intensidad y tensión, mientras los hinchas y el propio Merentiel reclamaban una sanción más severa para Barrios.
Barracas Central vs Boca por el Torneo Clausura: resultado en vivo
Formaciones del encuentro entre Barracas Central y Boca por el Torneo Clausura
- Barracas Central: El entrenador Rubén Darío Insúa no confirmó el equipo titular para enfrentar al Xeneize.
- Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
