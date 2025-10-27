Polémica en Barracas Central vs. Boca: Barrios le dio una trompada a Merentiel y Lamolina sólo lo amonestó

El episodio reavivó las críticas hacia las decisiones arbitrales en los partidos de Barracas Central, equipo que volvió a estar en el centro de la escena por una acción discutida en el arranque del encuentro frente a Boca. Con el clima ya caldeado desde el inicio, el partido siguió con intensidad y tensión, mientras los hinchas y el propio Merentiel reclamaban una sanción más severa para Barrios.