¿Curiosidad? Solamente un equipo del fútbol argentino no tuvo expulsados en todo el año
Entre el Apertura y el Clausura se mostraron 118 tarjetas rojas, pero un solo club se mantiene como el único sin expulsiones en 2025: los detalles.
El fútbol argentino no solo se mide en goles o puntos: también en disciplina. Durante 2025, entre el Torneo Apertura y el Clausura, los árbitros mostraron 118 tarjetas rojas, dejando en claro la intensidad y, en muchos casos, el descontrol que se vive cada fin de semana.
Sin embargo, hay un único club que se mantuvo al margen de ese caos: Rosario Central. El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo logró completar más de diez meses de competencia sin que ninguno de sus jugadores viera la tarjeta roja, un dato que sorprende incluso a los más optimistas.
El logro genera debate en las últimas horas y enciende la polémica entre los hinchas: algunos lo atribuyen al orden táctico y la concentración del plantel, mientras que otros hablan de cierta “benevolencia arbitral”. Sea cual sea la lectura, el registro posiciona al Canalla como el conjunto más disciplinado del país.
En el extremo opuesto se ubica Vélez, el equipo con más expulsados del año (9), seguido por Independiente Rivadavia (8). Detrás aparecen Estudiantes, Belgrano, Newell’s y Talleres, todos con 6 tarjetas rojas.
En cuanto a los jugadores, el más expulsado del 2025 fue Aarón Facundo Quirós, con tres sanciones. Además, nueve futbolistas vieron la roja en dos oportunidades: Federico Fattori, Francisco Álvarez, Franco Pardo, Gabriel Compagnucci, Gastón Benedetti, Joaquín Laso, Marco Iacobellis, Mauricio Cardillo, Leonard Costa y Miguel Navarro.
Del lado arbitral, Luis Lobo Medina fue el juez más severo del año, con 13 expulsiones, seguido por Yael Falcón Pérez (10) y Fernando Espinoza (9). Más atrás se ubicaron Andrés Merlos (7), Andrés Gariano, Fernando Echenique, Pablo Dóvalo y Nazareno Arasa (6).
El análisis también muestra un dato curioso: Huracán fue el equipo cuyos rivales más expulsiones sufrieron, con un total de 13 a lo largo del año, más que ningún otro conjunto del campeonato. Por otro lado, Barracas Central había compartido el registro sin expulsados con Rosario Central hasta su duelo ante Boca. En ese encuentro, disputado en el estadio Claudio Tapia, el árbitro Nicolás Lamolina expulsó a Iván Tapia por una polémica infracción a Leandro Paredes, dejando al Canalla como el único invicto disciplinario del fútbol argentino.
Todas las tarjetas rojas por equipo en 2025
- Vélez - 9
- Independiente Rivadavia - 8
- Estudiantes - 6
- Talleres - 6
- Belgrano - 6
- Newell's - 6
- Argentinos Juniors - 5
- Independiente - 5
- River - 5
- Aldosivi - 4
- Defensa y Justicia - 4
- Gimnasia - 4
- Instituto - 4
- Platense - 4
- San Martín (SJ) - 4
- Deportivo Riestra - 4
- Tigre - 4
- Banfield - 3
- Central Córdoba - 3
- Huracán - 3
- Lanús - 3
- Racing - 3
- San Lorenzo - 3
- Unión - 3
- Atlético Tucumán - 2
- Boca - 2
- Godoy Cruz - 2
- Sarmiento - 2
- Barracas Central - 1
- Rosario Central - 0
