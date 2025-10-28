¿Curiosidad? Solamente un equipo del fútbol argentino no tuvo expulsados en todo el año

Del lado arbitral, Luis Lobo Medina fue el juez más severo del año, con 13 expulsiones, seguido por Yael Falcón Pérez (10) y Fernando Espinoza (9). Más atrás se ubicaron Andrés Merlos (7), Andrés Gariano, Fernando Echenique, Pablo Dóvalo y Nazareno Arasa (6).

image

El análisis también muestra un dato curioso: Huracán fue el equipo cuyos rivales más expulsiones sufrieron, con un total de 13 a lo largo del año, más que ningún otro conjunto del campeonato. Por otro lado, Barracas Central había compartido el registro sin expulsados con Rosario Central hasta su duelo ante Boca. En ese encuentro, disputado en el estadio Claudio Tapia, el árbitro Nicolás Lamolina expulsó a Iván Tapia por una polémica infracción a Leandro Paredes, dejando al Canalla como el único invicto disciplinario del fútbol argentino.

Todas las tarjetas rojas por equipo en 2025

Vélez - 9

Independiente Rivadavia - 8

Estudiantes - 6

Talleres - 6

Belgrano - 6

Newell's - 6

Argentinos Juniors - 5

Independiente - 5

River - 5

Aldosivi - 4

Defensa y Justicia - 4

Gimnasia - 4

Instituto - 4

Platense - 4

San Martín (SJ) - 4

Deportivo Riestra - 4

Tigre - 4

Banfield - 3

Central Córdoba - 3

Huracán - 3

Lanús - 3

Racing - 3

San Lorenzo - 3

Unión - 3

Atlético Tucumán - 2

Boca - 2

Godoy Cruz - 2

Sarmiento - 2

Barracas Central - 1

Rosario Central - 0