Torneo Clausura: Boca reaccionó a tiempo y venció 3-1 a Barracas Central

El encuentro había comenzado cuesta arriba para el equipo visitante. Rodrigo Insúa abrió el marcador para Barracas Central, que aprovechó una desatención defensiva para ponerse 1-0 en el primer tiempo. Sin embargo, Boca salió con otra actitud en la segunda mitad y logró una rápida remontada. El protagonista de la tarde fue Milton Giménez, quien marcó por duplicado para darle la ventaja al Xeneize. Luego, Miguel Merentiel sentenció el resultado con el 3-1 definitivo, asegurando tres puntos valiosos fuera de casa.