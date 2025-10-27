Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs Boca

Enfrente estará el Guapo, que vive una realidad opuesta. El equipo de Rubén Darío Insua atraviesa su tramo más irregular del campeonato: no gana desde el 29 de agosto, cuando venció 2-1 a Newell’s, y desde entonces acumuló cinco partidos sin triunfos. En su última presentación, igualó 2 a 2 ante Tigre tras desperdiciar una ventaja con un hombre de más, un resultado que lo dejó séptimo en la Zona A con 18 unidades. El local aún mantiene la ilusión de clasificarse por primera vez a la Copa Sudamericana, aunque marcha décimo en la tabla anual, a un punto del último cupo.