Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Barracas Central vs Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Barracas Central vs Boca por el Torneo Clausura 2025.
Boca afronta este lunes un compromiso decisivo en su camino por reingresar a los puestos de clasificación a la Copa Libertadores 2026. Desde las 16, el conjunto de Claudio Úbeda se enfrenta a Barracas Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, en un encuentro correspondiente a la 12ª jornada del Torneo Clausura, que había sido postergado tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El árbitro del partido será Nicolás Lamolina.
El Xeneize llega a esta cita en un momento de reconstrucción. La derrota por 2 a 1 ante Belgrano en La Bombonera dejó secuelas tanto en la tabla anual como en el ánimo del plantel. Con 50 puntos, Boca cayó al quinto lugar de la clasificación general, por debajo de Rosario Central (62), River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51). Un triunfo ante Barracas le permitiría escalar nuevamente hasta el segundo puesto, lo que le otorgaría un boleto directo a la fase de grupos de la próxima Libertadores.
Además, dentro de la Zona A del Clausura, el XXeneize ocupa la décima posición en una tabla sumamente ajustada. Sin embargo, una victoria podría impulsarlo hasta el tercer lugar y volver a colocarlo entre los candidatos a avanzar a octavos de final. La principal baja para este compromiso será la de Rodrigo Battaglia, una pieza clave en el mediocampo, lo que obligará a Úbeda a rearmar su estructura táctica.
Enfrente estará el Guapo, que vive una realidad opuesta. El equipo de Rubén Darío Insua atraviesa su tramo más irregular del campeonato: no gana desde el 29 de agosto, cuando venció 2-1 a Newell’s, y desde entonces acumuló cinco partidos sin triunfos. En su última presentación, igualó 2 a 2 ante Tigre tras desperdiciar una ventaja con un hombre de más, un resultado que lo dejó séptimo en la Zona A con 18 unidades. El local aún mantiene la ilusión de clasificarse por primera vez a la Copa Sudamericana, aunque marcha décimo en la tabla anual, a un punto del último cupo.
Barracas Central vs Boca: probables formaciones
- Barracas Central: El entrenador Rubén Darío Insúa no confirmó el equipo titular para enfrentar al Xeneize.
- Boca: Agustín Marchesin; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs Boca
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
