En la previa del partido ante Boca, los hinchas del Guapo desplegaron un cartel para recibir al campeón del mundo con la Selección Argentina.
Horas antes del inicio del encuentro entre Barracas Central y Boca, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga Profesional, la tribuna del estadio Claudio Fabián Tapia lució un cartel que llamó la atención de todos. “Bienvenido a casa Leandro Paredes. Campeón del mundo, la barra del Guapo te saluda”, decía la bandera que colgaba sobre una de las plateas.
El gesto fue un reconocimiento a los orígenes del volante xeneize, nacido en San Justo pero criado futbolísticamente en el barrio de Barracas, donde dio sus primeros pasos antes de llegar a las inferiores de Boca. En su vuelta al estadio del Guapo, el público local lo homenajeó con un aplauso cerrado, que el jugador agradeció con una sonrisa y un saludo hacia las tribunas.
La bandera que colgó Barracas Central para recibir a Leandro Paredes: "Bienvenido a casa"
El partido entre Boca y Barracas Central se juega este lunes 27 de octubre desde las 16:00 y corresponde al duelo pendiente de la fecha 12, suspendido tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien era entrenador xeneize. El encuentro, que se transmite por ESPN Premium, tiene gran importancia para ambos equipos en la definición del Grupo A.
Boca llega con la obligación de ganar tras la derrota 1-2 ante Belgrano, resultado que lo dejó en el décimo puesto con 17 puntos. Un triunfo lo ubicaría nuevamente en zona de clasificación tanto en el torneo local como en la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026. Por su parte, Barracas Central, dirigido por Rubén Insúa, suma 18 puntos y se ubica séptimo, a solo tres del líder. Viene de empatar 2-2 ante Tigre y buscará una victoria que le permita trepar a la cima del grupo y acercarse a la clasificación a octavos de final.
