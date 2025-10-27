La bandera que colgó Barracas Central para recibir a Leandro Paredes: "Bienvenido a casa"

Boca llega con la obligación de ganar tras la derrota 1-2 ante Belgrano, resultado que lo dejó en el décimo puesto con 17 puntos. Un triunfo lo ubicaría nuevamente en zona de clasificación tanto en el torneo local como en la tabla anual rumbo a la Copa Libertadores 2026. Por su parte, Barracas Central, dirigido por Rubén Insúa, suma 18 puntos y se ubica séptimo, a solo tres del líder. Viene de empatar 2-2 ante Tigre y buscará una victoria que le permita trepar a la cima del grupo y acercarse a la clasificación a octavos de final.