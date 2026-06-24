Boca saludó a Juan Román Riquelme por su cumpleaños 48 con unas emotivas imágenes
El Xeneize homenajeó a su máximo ídolo y presidente por su cumpleaños con un posteo especial y una de sus históricas fotos de su etapa como jugador.
El 24 de junio siempre es una fecha especial para el mundo Boca. Este miércoles, el presidente Juan Román Riquelme celebró su cumpleaños número 48 y el club no dejó pasar la ocasión para homenajear a uno de los máximos ídolos de su historia. A través de sus redes sociales, el Xeneize le dedicó un posteo y un video cargado de recuerdos, con varias de las jugadas y escenas más emblemáticas de su carrera con la camiseta azul y oro.
“Feliz cumpleaños, Román”, escribió Boca en sus cuentas oficiales, junto a una imagen del actual presidente levantando la Copa Libertadores que conquistó en el año 2000 ante Palmeiras, una de las tantas noches inolvidables que protagonizó con la camiseta del club y que todavía está marcada a fuego en la institución.
El homenaje de Boca a Juan Román Riquelme por su cumpleaños
Conmebol también saludó a Juan Román Riquelme en su cumpleaños 48
El saludo a Riquelme no quedó solo en Boca. Desde la cuenta oficial de la Conmebol también se sumaron a la celebración con una publicación especial dedicada al exjugador, en la que repasaron distintos momentos de su carrera con ilustraciones vinculadas a su historia en el club y, especialmente, a su vínculo con la Copa Libertadores. Sin lugar a dudas un lindo reconocimiento que se viralizó rápidamente entre los hinchas del Xeneize y el fútbol en general.
No es casual: Román levantó el máximo trofeo continental en tres oportunidades con la camiseta de Boca y se transformó en uno de los grandes símbolos del certamen. Por eso, cada aniversario suyo también funciona como una excusa para volver a poner en primer plano una carrera que dejó una marca profunda tanto en el club como en el fútbol sudamericano.
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