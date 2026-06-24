Boca saludó a Juan Román Riquelme por su cumpleaños 48 con unas emotivas imágenes

Conmebol también saludó a Juan Román Riquelme en su cumpleaños 48

El saludo a Riquelme no quedó solo en Boca. Desde la cuenta oficial de la Conmebol también se sumaron a la celebración con una publicación especial dedicada al exjugador, en la que repasaron distintos momentos de su carrera con ilustraciones vinculadas a su historia en el club y, especialmente, a su vínculo con la Copa Libertadores. Sin lugar a dudas un lindo reconocimiento que se viralizó rápidamente entre los hinchas del Xeneize y el fútbol en general.