Enner Valencia ya se despidió de Pachuca para ser refuerzo de Boca: "Me voy agradecido"
El delantero ecuatoriano publicó un emotivo mensaje antes de emprender viaje hacia la Argentina. El Xeneize espera al goleador para la revisión médica.
La llegada de Enner Valencia a Boca ya es inminente y el delantero comenzó a cerrar definitivamente su etapa en el fútbol mexicano. Antes de viajar rumbo a Buenos Aires para completar los últimos pasos de su incorporación al conjunto de la Ribera, el experimentado atacante utilizó sus redes sociales para despedirse de Pachuca y agradecer el tiempo compartido en la institución.
Después de varias semanas sin publicaciones, el goleador ecuatoriano reapareció en Instagram con un mensaje dedicado al club y a sus hinchas, dejando en claro que inicia una nueva etapa en su carrera profesional. “Gracias, Pachuca. Me voy agradecido por cada momento vivido, mis compañeros, toda la gente del club y el cariño de la afición", comenzó diciendo.
Y agregó: "Fue un orgullo volver a vestir estos colores y defender esta camiseta. Hasta pronto“, escribió el atacante. El posteo llegó pocas horas después de que el Xeneize confirmara que el futbolista viajaría hacia la Argentina para completar la revisión médica y firmar su contrato como nuevo jugador del club.
Cuándo llega Enner Valencia y cómo seguirá su agenda en Boca
El delantero aterrizará durante la noche de este viernes en Buenos Aires y permanecerá en la ciudad hasta la mañana siguiente, cuando se someta a los estudios médicos de rigor. Si no surge ningún inconveniente, posteriormente firmará su vínculo y conocerá a sus nuevos compañeros antes de comenzar los entrenamientos bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena.
Su llegada representa una de las apuestas más importantes del mercado de pases para la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, que buscaba incorporar un delantero de experiencia internacional para afrontar tanto el Torneo Clausura como la Copa Sudamericana. Con Valencia, el conjunto azul y oro suma un futbolista de amplia trayectoria, acostumbrado a competir en ligas de primer nivel y con un extenso recorrido representando a la selección de Ecuador.
La destacada carrera de Enner Valencia antes de arribar al Xeneize
La historia profesional del atacante comenzó en Emelec, donde disputó 117 encuentros oficiales y convirtió 23 goles, rendimiento que le permitió emigrar rápidamente al fútbol mexicano para jugar en Pachuca. Más tarde dio el salto a la Premier League, defendiendo las camisetas de West Ham United y Everton, antes de regresar a México para transformarse en una de las grandes figuras de Tigres, donde registró 34 goles y 14 asistencias.
Su mejor versión goleadora llegaría posteriormente en Turquía. Con la camiseta de Fenerbahce anotó 59 tantos en 116 partidos y volvió a consolidarse como uno de los delanteros más importantes del continente. En 2023 pasó al Internacional de Porto Alegre, donde también dejó una marca importante con 31 goles en 100 presentaciones antes de concretar su regreso a Pachuca.
Las estadísticas reflejan la dimensión de su carrera. Entre Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil acumula 590 partidos oficiales, más de 37.000 minutos en cancha y 187 goles a nivel de clubes. A esa producción se suman otros 49 tantos con la camiseta de la selección ecuatoriana, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia de su país.
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