Enner Valencia ya se despidió de Pachuca para ser refuerzo de Boca: "Me voy agradecido"

La destacada carrera de Enner Valencia antes de arribar al Xeneize

La historia profesional del atacante comenzó en Emelec, donde disputó 117 encuentros oficiales y convirtió 23 goles, rendimiento que le permitió emigrar rápidamente al fútbol mexicano para jugar en Pachuca. Más tarde dio el salto a la Premier League, defendiendo las camisetas de West Ham United y Everton, antes de regresar a México para transformarse en una de las grandes figuras de Tigres, donde registró 34 goles y 14 asistencias.

Su mejor versión goleadora llegaría posteriormente en Turquía. Con la camiseta de Fenerbahce anotó 59 tantos en 116 partidos y volvió a consolidarse como uno de los delanteros más importantes del continente. En 2023 pasó al Internacional de Porto Alegre, donde también dejó una marca importante con 31 goles en 100 presentaciones antes de concretar su regreso a Pachuca.

Las estadísticas reflejan la dimensión de su carrera. Entre Ecuador, México, Inglaterra, Turquía y Brasil acumula 590 partidos oficiales, más de 37.000 minutos en cancha y 187 goles a nivel de clubes. A esa producción se suman otros 49 tantos con la camiseta de la selección ecuatoriana, consolidándose como uno de los máximos goleadores de la historia de su país.