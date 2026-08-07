El gigante de Italia que quiere llevarse a Leandro Paredes: Boca espera una oferta
Aunque en Europa confían en seducir al futbolista, todo indica que la prioridad del volante es continuar en el Xeneize, donde tiene contrato hasta diciembre de 2028.
El mercado de pases podría sumar un nuevo capítulo inesperado para Boca. Mientras la dirigencia trabaja en la llegada de refuerzos para afrontar el segundo semestre, desde Italia aseguran que Milan está dispuesto a realizar un intento concreto para incorporar a Leandro Paredes, uno de los futbolistas más importantes del plantel de Rodolfo Arruabarrena.
La información fue revelada por el periodista Martín Arévalo en ESPN, quien aseguró que la institución italiana ya tiene lista una propuesta y que en las próximas horas será presentada al entorno del jugador o directamente al club. El interés genera impacto por el presente del mediocampista, que regresó al Xeneize a mediados de 2025, se convirtió rápidamente en capitán del equipo y fue una de las grandes figuras.
Durante la emisión del programa, Arévalo explicó cómo se desarrolló la información y dejó en claro que todavía resta conocer si la propuesta llegará formalmente a Boca o al representante del futbolista. "En las próximas horas, el Milan de Italia le va a hacer saber o a Boca o a Leandro Paredes que tienen una oferta concreta para comprar al jugador de Boca", aseguró.
Qué dijeron sobre la oferta de Milan por Leandro Paredes
El periodista también remarcó que el interés de un gigante europeo no deja de ser una noticia de enorme relevancia, aunque considera que la decisión del volante ya estaría tomada. "Que venga un club importante como el Milan a hacer una oferta es una noticia. Después, lo que vaya a pasar, no sé. Paredes viene de jugar un Mundial muy bueno. Pero está claro que tomó una decisión de vida de volver a Argentina", sostuvo.
Incluso reveló que el interés europeo no sería nuevo y recordó otra consulta reciente desde una potencia del continente. "No lo hablé con Paredes, pero para mí quiere quedarse en Boca. Esto es una presunción mía. Antes de llevarse a Rodri, sé que a la gente que está con Paredes le preguntaron de Barcelona la condición del futbolista de Boca", agregó.
Luego insistió sobre la negociación que comienza a tomar forma: "Acá, lo que podemos decir, es que en las próximas horas llega una oferta. El Milan quiere a Paredes. Pero para mí Paredes quiere quedarse en Boca. Hay una noticia que está en desarrollo y es que el Milan quiere llevarse a Paredes", explicó.
Y completó: "No sé si la oferta llegará formal a Boca, al jugador, al representante. Quiero saber de cuánto es la oferta y a quién le llega. Pero si me apurás, para mí Paredes se quiere quedar". Para cerrar, remarcó la importancia de la situación: "No deja de ser fuerte que un club como el Milan venga a buscar al capitán de Boca".
Los números de Leandro Paredes en Boca y su exitoso paso por el fútbol italiano
Desde su regreso al club de la Ribera, Paredes recuperó rápidamente el protagonismo que había construido en su primera etapa. En poco más de un año volvió a transformarse en líder futbolístico y referente del vestuario. Hasta el momento acumula 43 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, en los que convirtió cuatro goles y repartió nueve asistencias.
Su experiencia en Italia también respalda el interés de Milan. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Roma, Empoli, Chievo Verona y Juventus, sumando 204 encuentros oficiales, 16 goles y 13 asistencias en el Calcio.
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