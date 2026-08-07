El gigante de Italia que quiere llevarse a Leandro Paredes: Boca espera una oferta

Luego insistió sobre la negociación que comienza a tomar forma: "Acá, lo que podemos decir, es que en las próximas horas llega una oferta. El Milan quiere a Paredes. Pero para mí Paredes quiere quedarse en Boca. Hay una noticia que está en desarrollo y es que el Milan quiere llevarse a Paredes", explicó.

Y completó: "No sé si la oferta llegará formal a Boca, al jugador, al representante. Quiero saber de cuánto es la oferta y a quién le llega. Pero si me apurás, para mí Paredes se quiere quedar". Para cerrar, remarcó la importancia de la situación: "No deja de ser fuerte que un club como el Milan venga a buscar al capitán de Boca".

Los números de Leandro Paredes en Boca y su exitoso paso por el fútbol italiano

Desde su regreso al club de la Ribera, Paredes recuperó rápidamente el protagonismo que había construido en su primera etapa. En poco más de un año volvió a transformarse en líder futbolístico y referente del vestuario. Hasta el momento acumula 43 partidos oficiales con la camiseta azul y oro, en los que convirtió cuatro goles y repartió nueve asistencias.

Su experiencia en Italia también respalda el interés de Milan. A lo largo de su carrera defendió las camisetas de Roma, Empoli, Chievo Verona y Juventus, sumando 204 encuentros oficiales, 16 goles y 13 asistencias en el Calcio.