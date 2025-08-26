Boca tiene un cupo para incorporar tras la salida de Saracchi: la postura de Riquelme
El lateral uruguayo se sumó al Celtic de Escocia y el Xeneize quedó habilitado a sumar un refuerzo hasta el domingo 31 de agosto. La dirigencia analiza los pasos a seguir.
Boca volvió a moverse en el mercado de pases, pero esta vez con una baja que le abre una nueva posibilidad. Marcelo Saracchi dejó el club para sumarse al Celtic de Escocia, lo que le permite al Xeneize incorporar un refuerzo más allá del cierre del libro de pases.
El lateral izquierdo viajó este martes rumbo a Europa para sumarse al conjunto escocés, que lo incorporará a préstamo por un año, con un cargo de USD 100 mil y sin opción de compra.
Su salida también libera un cupo de extranjero dentro del plantel que conduce Miguel Ángel Russo que parece haber encontrado el funcionamiento en la segunda mitad de este año con dos triunfos consecutivos ante Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield.
La postura de Riquelme ante el cupo que se le abrió a Boca
De acuerdo con el reglamento, Boca tiene tiempo hasta el domingo 31 de agosto para sumar un futbolista. En el club, sin embargo, no hay urgencia por salir a buscar un reemplazo inmediato, aunque Juan Román Riquelme, presidente de la institución, analiza el panorama y no descarta utilizar el cupo disponible si aparece una oportunidad interesante en este mercado de pases que tuvo el arribo de, nada más y nada menos, Leandro Paredes.
El equipo azul y oro, que ya reanudó la competencia oficial, busca potenciar su plantel de cara a lo que resta del año. Sin embargo, el tiempo apremia y la decisión deberá tomarse en cuestión de días y teniendo en cuenta los futbolistas que estuvieron en el radar.
Por el momento el equipo se perfila para continuar de la misma manera y buscará quedarse con este Torneo Clausura 2025 para clasificar de manera directa a la próxima Copa Libertadores y no depender de la Tabla Anual (dónde hoy estaría clasificando).
