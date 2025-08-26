Cuál es el monto que recibiría Boca si se concreta el pase de Equi Fernández al Bayer Leverkusen

equi fernandez

Desde su llegada al fútbol árabe, Fernández disputó 37 partidos, anotó un gol y brindó cuatro asistencias, ayudando a su equipo a obtener el cuarto puesto en la liga y a disputar la final de la King’s Cup. Su rendimiento en Arabia Saudita y la proyección internacional que ha mostrado lo posicionan como un refuerzo atractivo para el club alemán, que busca potenciar su mediocampo de cara a la próxima temporada.

Para Boca, la posible venta representa no sólo un reconocimiento al trabajo de formación del club, sino también un ingreso económico significativo que refuerza la importancia de sus divisiones juveniles. La operación permitiría que el el club de la Ribera se beneficie de la proyección internacional de uno de sus talentos más prometedores.