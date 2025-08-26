Cuál es el monto que recibiría Boca si se concreta el pase de Equi Fernández al Bayer Leverkusen
El mediocampista de 23 años, surgido de las inferiores, despertó el interés del club alemán, y el mecanismo de solidaridad beneficiaría al Xeneize.
Ezequiel “Equi” Fernández, de 23 años, se convirtió en una de las piezas más importantes surgidas de las divisiones juveniles de Boca en los últimos años. Su talento lo llevó a formar parte del plantel que alcanzó la final de la Copa Libertadores 2023 y, posteriormente, a ser vendido a Al-Qadisiyah en 2024 por 20 millones de dólares.
Desde entonces, el mediocampista ha seguido creciendo en su carrera internacional, consolidándose como titular y participando activamente en la Saudi Pro League. Ahora, según informó el periodista Fabrizio Romano, el Bayer Leverkusen estaría interesado en sumarlo a su plantel y presentó una oferta de 30 millones de euros más un 15% de plusvalía sobre una futura venta.
De concretarse la operación, el Xeneize recibiría un 5% del monto total a través del mecanismo de solidaridad de la FIFA, lo que se traduciría en aproximadamente 1,5 millones de euros para el club argentino. Este mecanismo reconoce a los clubes formadores que contribuyeron al desarrollo de un futbolista entre los 12 y los 23 años, premiando su inversión en formación y desarrollo de talentos.
El mercado de pases europeo se cierra el próximo lunes 1° de septiembre, por lo que cualquier negociación deberá concretarse en los próximos días. Esta situación añade presión tanto al Bayer Leverkusen como a Al-Qadisiyah para definir rápidamente los términos de la transferencia de Fernández.
Desde su llegada al fútbol árabe, Fernández disputó 37 partidos, anotó un gol y brindó cuatro asistencias, ayudando a su equipo a obtener el cuarto puesto en la liga y a disputar la final de la King’s Cup. Su rendimiento en Arabia Saudita y la proyección internacional que ha mostrado lo posicionan como un refuerzo atractivo para el club alemán, que busca potenciar su mediocampo de cara a la próxima temporada.
Para Boca, la posible venta representa no sólo un reconocimiento al trabajo de formación del club, sino también un ingreso económico significativo que refuerza la importancia de sus divisiones juveniles. La operación permitiría que el el club de la Ribera se beneficie de la proyección internacional de uno de sus talentos más prometedores.
