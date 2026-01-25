Boca va por Santiago Ascacibar y ya presentó una oferta: la postura de Estudiantes
El Xeneize envió una propuesta económica al Pincha por el volante y espera respuesta, mientras ya tiene acordado el contrato con el mediocampista.
Boca, que este domingo debutará en el Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Riestra, sigue acelerando en el mercado de pases y apunta a que Santiago Ascacibar se convierta en su segundo refuerzo tras haber cerrado la llegada de Ángel Romero. En las últimas horas, la dirigencia xeneize le envió una propuesta formal a Estudiantes de La Plata para incorporar al mediocampista y ahora espera una respuesta.
Desde ambos clubes reconocen que hay buena predisposición para llegar a un acuerdo y cerrar la transferencia. Por el momento, la negociación avanza de manera positiva y existen chances concretas de que el volante de 28 años se ponga la camiseta azul y oro en este mercado.
La oferta de Boca y la postura de Estudiantes
La propuesta enviada por Boca es exclusivamente económica y no incluye futbolistas en la operación, más allá de los rumores que circularon en los últimos días. Estudiantes había dejado en claro previamente que pretendía cerca de US$7.000.000 por el mediocampista con pasado en el fútbol europeo.
En ese marco, desde el Xeneize descartaron incluir a Brian Aguirre, delantero del gusto de Eduardo Domínguez, y también quedó desestimada la posibilidad de sumar a Kevin Zenón en la negociación. Todo indica que el acuerdo, de concretarse, será únicamente por dinero.
Mientras las dirigencias definen los números finales, Boca ya tiene acordados de palabra los términos del contrato con Ascacibar. Si las partes logran destrabar la negociación en las próximas horas, el futbolista podría firmar y ponerse a disposición del cuerpo técnico que encabeza Claudio Úbeda antes del miércoles, cuando el Xeneize visite a Estudiantes por la segunda fecha del Torneo Apertura.
Ascacibar es un viejo anhelo de Juan Román Riquelme y Boca lo siguió en varias oportunidades, incluso durante el ciclo de Fernando Gago. En este mercado también fue pretendido por River, aunque esas gestiones no prosperaron. Pese a la sobrepoblación de volantes, el Xeneize busca al capitán del Pincha por su dinámica, llegada al área y capacidad para recostarse sobre la banda derecha. Además, en ese sector Rodrigo Battaglia arrastra una tendinitis, evalúan operarlo y podría perderse el primer semestre.
El ex Stuttgart fue titular el viernes en el empate 1-1 ante Independiente y, tras el partido, se lo vio muy emocionado en la zona de vestuarios, un gesto que fue interpretado como una posible despedida. Luego de ese encuentro hubo una reunión entre las dirigencias y el representante del jugador para seguir puliendo detalles de una negociación que, por ahora, avanza con final abierto pero alentador para el Xeneize.
