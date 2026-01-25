Boca va por Santiago Ascacibar y ya presentó una oferta: la postura de Estudiantes

Ascacibar es un viejo anhelo de Juan Román Riquelme y Boca lo siguió en varias oportunidades, incluso durante el ciclo de Fernando Gago. En este mercado también fue pretendido por River, aunque esas gestiones no prosperaron. Pese a la sobrepoblación de volantes, el Xeneize busca al capitán del Pincha por su dinámica, llegada al área y capacidad para recostarse sobre la banda derecha. Además, en ese sector Rodrigo Battaglia arrastra una tendinitis, evalúan operarlo y podría perderse el primer semestre.

El ex Stuttgart fue titular el viernes en el empate 1-1 ante Independiente y, tras el partido, se lo vio muy emocionado en la zona de vestuarios, un gesto que fue interpretado como una posible despedida. Luego de ese encuentro hubo una reunión entre las dirigencias y el representante del jugador para seguir puliendo detalles de una negociación que, por ahora, avanza con final abierto pero alentador para el Xeneize.