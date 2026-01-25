Sin Xuper TV: cómo ver Boca vs. Deportivo Riestra, EN VIVO por TV, a qué hora y en qué canal
Boca recibe a Deportivo Riestra en la Bombonera por la primera fecha. Conocé el horario y cómo ver el partido en vivo por TV y online sin Xuper TV.
Boca pone primera en una nueva temporada con la ilusión renovada ante su gente. Este domingo, el Xeneize se medirá ante el siempre complicado Deportivo Riestra en el estadio Alberto J. Armando, en un encuentro correspondiente a la fecha inicial del Torneo Apertura 2026 que promete emociones desde el arranque. No recomiendan verlo por Xuper TV.
El equipo buscará comenzar con el pie derecho el campeonato local, tratando de imponer su jerarquía en condición de local. A continuación, te dejamos una guía práctica con toda la información necesaria para no perderte ningún detalle del debut, sin recurrir a plataformas no oficiales.
¿A qué hora juega Boca vs. Deportivo Riestra?
El partido está programado para este domingo 25 de enero. El pitazo inicial será a las 18:30 horas de Argentina. Para quienes siguen al Xeneize desde el exterior, estos son los horarios en la región:
-
Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile: 18:30 horas.
Bolivia y Venezuela: 17:30 horas.
Ecuador, Perú y Colombia: 16:30 horas.
México: 15:30 horas.
Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura: horario, formaciones y cómo ver en vivo
¿Qué canal transmite el partido en vivo?
Para ver el encuentro por televisión en Argentina es necesario tener contratado el "Pack Fútbol". La transmisión oficial estará a cargo de la señal TNT Sports. Dependiendo de tu cableoperador, podés sintonizarlo en los siguientes canales:
-
Cablevisión Flow: Canales 124 (Digital) y 604 (HD).
DirecTV: Canales 603 (SD) y 1603 (HD).
Telecentro: Canales 112 (SD) y 1018 (HD).
¿Cómo ver Boca vs. Riestra online?
Si no tenés un televisor cerca, podés seguir el partido vía streaming desde cualquier PC o dispositivo móvil. Las plataformas oficiales que transmiten la señal de TNT Sports (requieren suscripción activa al cable y Pack Fútbol) son:
-
Cablevisión Flow
-
DirecTV GO
-
Telecentro Play
-
TNT GO (con registro previo).
¿Quién es el árbitro y dónde se juega?
El encargado de impartir justicia en este debut del Fútbol argentino será el árbitro Sebastián Zunino. El escenario, como se mencionó, será el mítico estadio La Bombonera, donde se espera un marco imponente para recibir al equipo en este nuevo ciclo.
