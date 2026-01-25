Sin Xuper TV: cómo ver Boca vs. Deportivo Riestra, EN VIVO por TV, a qué hora y en qué canal

Cablevisión Flow: Canales 124 (Digital) y 604 (HD).

DirecTV: Canales 603 (SD) y 1603 (HD).

Telecentro: Canales 112 (SD) y 1018 (HD).

¿Cómo ver Boca vs. Riestra online?

Si no tenés un televisor cerca, podés seguir el partido vía streaming desde cualquier PC o dispositivo móvil. Las plataformas oficiales que transmiten la señal de TNT Sports (requieren suscripción activa al cable y Pack Fútbol) son:

Cablevisión Flow

DirecTV GO

Telecentro Play

TNT GO (con registro previo).

¿Quién es el árbitro y dónde se juega?

El encargado de impartir justicia en este debut del Fútbol argentino será el árbitro Sebastián Zunino. El escenario, como se mencionó, será el mítico estadio La Bombonera, donde se espera un marco imponente para recibir al equipo en este nuevo ciclo.