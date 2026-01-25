Los 11 de Claudio Úbeda para el debut ante Deportivo Riestra por el Torneo Apertura
Boda debuta en el Torneo Apertura frente a Deportivo Riestra en La Bombonera con un 4-3-3 definido, Lucas Janson como 9 y Tomás Belmonte en el mediocampo.
Boca iniciará su camino en el Torneo Apertura este domingo ante Deportivo Riestra, desde las 18.30 en La Bombonera, con un equipo que sostendrá el esquema 4-3-3. Claudio Úbeda apostará por dos variantes inesperadas entre los titulares, condicionadas por las lesiones y el presente físico del plantel.
El Xeneize buscará comenzar el año con el pie derecho ante su gente y trasladar al torneo oficial las conclusiones que dejó la pretemporada. En ese contexto, el entrenador decidió mantener el sistema táctico, pero introducir dos cambios relevantes en la formación inicial.
Las sorpresas de Claudio Úbeda en el 11 de Boca
La principal novedad estará en la delantera y será obligada. Ante la falta de un centrodelantero disponible, Lucas Janson será quien se desempeñe como número 9. El ex Vélez, habitual segunda punta o extremo, ocupará el centro del ataque mientras la dirigencia continúa en la búsqueda de un refuerzo en el mercado de pases.
Esta decisión está directamente relacionada con el panorama complejo que atraviesa Boca en esa posición. A la ausencia de Miguel Merentiel se suman los problemas físicos de Edinson Cavani, afectado por una lumbalgia, y de Milton Giménez, quien arrastra una pubalgia desde el inicio de la pretemporada.
La otra sorpresa estará en la mitad de la cancha, donde Tomás Belmonte se meterá en el once para completar el tridente junto a Leandro Paredes y Ander Herrera. El mediocampista se ganó su lugar gracias a su despliegue, versatilidad y llegada al gol, luego de convertir frente a Olimpia en el último amistoso.
Con la presencia de Paredes y Herrera, Boca asegura salida clara y circulación, mientras que Belmonte aportará dinámica y equilibrio. Esa combinación explica por qué le ganó el puesto a Milton Delgado, en un mediocampo que necesita movilidad para acompañar el buen pie.
La probable formación de Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco.
Los datos de Boca vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura
- Hora: 18.30.
- TV: TNT Sports.
- Árbitro: Sebastián Zunino.
- Estadio: La Bombonera.
