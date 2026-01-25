Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Boca vs. Riestra por el Torneo Apertura.
Este domingo, desde las 18:30, la atención del fútbol argentino se posará sobre la Bombonera. Bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda, Boca inicia su camino en el Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Riestra con un plantel que genera tanta ilusión como interrogantes tácticos. La gran apuesta del "Xeneize" reside en su zona medular, donde la jerarquía europea de Leandro Paredes y Ander Herrera promete ser el eje de un equipo obligado a pelear en todos los frentes.
Sin embargo, el debut no estará exento de complicaciones. Una racha de lesiones ha dejado la delantera diezmada: sin Merentiel, Cavani ni Giménez disponibles, Úbeda deberá improvisar a Lucas Janson como referencia de área dentro de su esquema 4-3-3. Esta falta de un "nueve" natural será el principal desafío para un Boca que necesita contundencia desde el primer minuto.
Por su parte, Deportivo Riestra llega al Alberto J. Armando en el punto más alto de su trayectoria deportiva. El 2025 fue el año de la consagración para el "Malevo", logrando una histórica clasificación a la Copa Sudamericana 2026, su primer gran reto fuera de las fronteras nacionales.
Para estar a la altura de esta doble competencia, el entrenador Gustavo Benítez ha reforzado filas con nombres como Nicolás Watson, Iván López y José Ingratti. Además, el conjunto del Bajo Flores celebró la permanencia de su gran estandarte ofensivo, Antony Alonso, quien buscará amargarle el estreno al gigante de La Ribera en una tarde que promete ser inolvidable para el club visitante.
Probables formaciones
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Ander Herrera; Exequiel Zeballos, Lucas Janson, Alan Velasco. DT: Claudio Úbeda.
Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Cristian Paz, Nicolás Torres, Miguel Ángel Barbieri, Nicolás Sansotre; Nicolás Watson, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Pedro Ramírez; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. DT: Gustavo Benítez.
Cómo ver en vivo Boca vs. Riestra
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario