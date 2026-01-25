Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Boca vs. Deportivo Riestra por el Torneo Apertura

Este domingo, desde las 18:30, la atención del fútbol argentino se posará sobre la Bombonera. Bajo la dirección técnica de Claudio Úbeda, Boca inicia su camino en el Torneo Apertura 2026 ante Deportivo Riestra con un plantel que genera tanta ilusión como interrogantes tácticos. La gran apuesta del "Xeneize" reside en su zona medular, donde la jerarquía europea de Leandro Paredes y Ander Herrera promete ser el eje de un equipo obligado a pelear en todos los frentes.