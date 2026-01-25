Alerta en Boca: se incendió un restaurante frente a la Bombonera antes del partido

El personal del cuerpo de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se apersonaron en cuestión de minutos en la zona para asistir a las personas afectadas y evitar que el fuego se propagara a las propiedades linderas. El operativo generó preocupación entre los hinchas que comenzaban a acercarse a las inmediaciones para el partido contra Deportivo Riestra.