Alerta en Boca: se incendió un restaurante frente a la Bombonera antes del partido

A pocas horas del debut oficial en el Torneo Apertura, se encendieron las alarmas en el mundo Boca por un siniestro ocurrido a metros de su estadio. Un reconocido restaurante ubicado frente a la cancha sufrió un principio de incendio este domingo por la mañana, lo que obligó a la urgente intervención de los bomberos y médicos del SAME.
El incidente tuvo lugar en el recinto conocido como "El Genovés", situado sobre la calle Brandsen, entre los pasajes Filiberto y Práctico Póliza. Según las primeras pericias, las llamas se originaron en el sistema de extracción de la cocina, generando una rápida acumulación de humo que forzó a los empleados y clientes presentes a abandonar el lugar de inmediato para resguardar su integridad física.
Pánico frente a La Bombonera y traslado de heridos
El personal del cuerpo de bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) se apersonaron en cuestión de minutos en la zona para asistir a las personas afectadas y evitar que el fuego se propagara a las propiedades linderas. El operativo generó preocupación entre los hinchas que comenzaban a acercarse a las inmediaciones para el partido contra Deportivo Riestra.
Como saldo del siniestro, cuatro personas recibieron asistencia médica en el lugar. De ese grupo, dos debieron ser trasladadas al Hospital Argerich para una evaluación más profunda debido a la inhalación de monóxido de carbono. Asimismo, se informó que una de las oficiales del cuerpo de bomberos también tuvo que ser revisada por los profesionales de salud tras el esfuerzo realizado durante el combate de las llamas.
