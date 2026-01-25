Aseguran que Donald Trump le puso fecha al anuncio mundial sobre el contacto extraterrestre: cuándo será
Tras las revelaciones de altos mandos del Pentágono en un reciente documental, crece la expectativa por un discurso oficial que "cambiará la historia de la humanidad para siempre".
El enigma sobre la vida fuera de la Tierra ha dejado de ser terreno exclusivo de la ciencia ficción para instalarse en el corazón del poder de Washington, y según trascendió en las últimas horas, el presidente Donald Trump estaría preparando un anuncio histórico para el próximo 8 de julio de 2026, fecha en la que revelaría oficialmente que Estados Unidos ha mantenido contacto con seres de otros planetas y posee tecnología de origen no humano.
La elección del día no es casual: el 8 de julio marca un nuevo aniversario del famoso caso Roswell de 1947, el hito fundacional de la ufología moderna en Nuevo México. Aquel incidente, que en su momento fue desmentido por el ejército como un simple globo meteorológico, vuelve hoy al centro de la escena.
En Argentina, el caso tiene un rastro mediático imborrable: la famosa recreación de la "autopsia extraterrestre" que realizó Samuel "Chiche" Gelblung, una pieza de archivo que en su momento sirvió para desenmascarar un fraude global y que hoy recobra vigencia ante la inminencia de pruebas reales.
El impulso para esta "desclasificación final" surgió tras el estreno del documental "The Age of Disclosure" (Amazon Prime), donde figuras de la talla de Marco Rubio y exmiembros de la inteligencia norteamericana afirmaron bajo juramento que los OVNIs son una realidad física y que existe una "guerra secreta" por capturar su tecnología.
Un discurso que cambiaría el mundo
El cineasta Mark Christopher Lee fue quien encendió las alarmas al citar a fuentes directas de la administración Trump en el diario Daily Star.
Según Lee, el mandatario ya habría sido instruido sobre los "hechos básicos" de la presencia no humana y estaría decidido a romper décadas de secretismo impuesto durante la Guerra Fría.
Aunque desde la Casa Blanca mantienen un hermético silencio, los expertos aseguran que se está realizando una evaluación de daños sobre cómo reaccionaría la sociedad global ante semejante confirmación.
De concretarse el anuncio en julio, estaríamos ante el cierre del mayor círculo de espionaje y misterio del siglo XX, transformando la curiosidad humana en una nueva realidad geopolítica y espacial.
