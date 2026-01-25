Aseguran que Donald Trump le puso fecha al anuncio mundial sobre el contacto extraterrestre: cuándo será

Según Lee, el mandatario ya habría sido instruido sobre los "hechos básicos" de la presencia no humana y estaría decidido a romper décadas de secretismo impuesto durante la Guerra Fría.

Aunque desde la Casa Blanca mantienen un hermético silencio, los expertos aseguran que se está realizando una evaluación de daños sobre cómo reaccionaría la sociedad global ante semejante confirmación.

De concretarse el anuncio en julio, estaríamos ante el cierre del mayor círculo de espionaje y misterio del siglo XX, transformando la curiosidad humana en una nueva realidad geopolítica y espacial.