Boca venció a Gimnasia de Chivilcoy y avanzó en Copa Argentina con doblete de Bareiro

Con la clasificación asegurada a los 16avos de final, Boca ahora espera por el ganador de la llave entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez, cruce que todavía no tiene fecha ni sede confirmadas. En cuanto al calendario, el próximo compromiso del Xeneize será ante Gimnasia de Mendoza el sábado 28 de febrero a las 17:45. Por su parte, Gimnasia de Chivilcoy debutará en el Federal A el 21 de marzo, aunque aún no se confirmó el fixture.