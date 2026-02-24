Tras su sequía en River, Adam Bareiro tardó 40 minutos en marcar su primer gol en Boca

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2026462024658555155&partner=&hide_thread=false ¡BOCA ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 40', Bareiro puso el 1-0 ante #Gimnasia (CH) en los 32avos. de final de la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/oLNSjo6FTZ — TyC Sports (@TyCSports) February 25, 2026

De esta manera, el goleador puso fin a una sequía personal que arrastraba desde su paso por River. Para el paraguayo, este grito representa mucho más que la ventaja parcial, ya que es el cierre de una etapa errática y el comienzo de su idilio con la parcialidad boquense, justo cuando algo que falta y se anhela en el equipo de Claudio Úbeda son goles.