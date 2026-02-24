Tras su sequía en River, Adam Bareiro tardó 40 minutos en marcar su primer gol en Boca
Si bien tuvo algunas chances desaprovechadas ante el humilde Gimnasia de Chivilcoy, el paraguayo logró quebrar su racha adversa en el fútbol argentino.
El desahogo llegó finalmente para Adam Bareiro, quien con el morbo por su reciente pasado en River y en su debut en Boca, buscaba sacarse la mufa para volver al gol en el fútbol argentino, y finalmente lo logró tras varias chances desaprovechadas en sus primeras intervenciones.
Cuando el reloj marcaba los 41 minutos del primer tiempo y la ansiedad empezaba a sobrevolar el estadio, el delantero paraguayo logró romper el maleficio y marcó su primer gol oficial con la camiseta de Boca. Con este tanto, el "Xeneize" se ponía 1-0 ante Gimnasia de Chivilcoy en el debut por Copa Argentina, transformando las dudas iniciales en un festejo ensordecedor.
El gol llegó tras un inicio de partido accidentado para el atacante, quien había desperdiciado dos situaciones inmejorables frente al arco rival.
Sin embargo, la persistencia tuvo premio: Bareiro capitalizó una nueva oportunidad y envió la pelota al fondo de la red. Lo hizo tras un buen centro de Lucas Janson y una definición de zurda, ajustada y con su marcador encima.
De esta manera, el goleador puso fin a una sequía personal que arrastraba desde su paso por River. Para el paraguayo, este grito representa mucho más que la ventaja parcial, ya que es el cierre de una etapa errática y el comienzo de su idilio con la parcialidad boquense, justo cuando algo que falta y se anhela en el equipo de Claudio Úbeda son goles.
Con este resultado, Boca se va al descanso con la tranquilidad de haber vulnerado la resistencia del humilde equipo de Chivilcoy. Para Bareiro, el entretiempo servirá para sacudirse definitivamente la presión mediática y encarar la segunda mitad con la confianza renovada, habiendo demostrado que su instinto goleador sigue intacto para los desafíos que vendrán en esta temporada.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario