El doble errado de Adam Bareiro en la primera chance que tuvo en su debut en Boca

La dirigencia de Boca apuesta a que el paraguayo recupere la confianza que lo hizo brillar en temporadas pasadas, pero la falta de puntería en este debut frente al modesto equipo de Chivilcoy añade una carga extra de dramatismo a su presentación. En este momento de Boca, el delantero sabe que el margen de error es mínimo y que necesita que la pelota toque la red cuanto antes para despejar los fantasmas de su reciente pasado en Núñez.

