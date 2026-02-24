El doble errado de Adam Bareiro en la primera chance que tuvo en su debut en Boca
El ex River tiene su estreno en el "Xeneize", en el cruce por Copa Argentina, y en sus primeras intervenciones tuvo chances claras para anotar.
El debut de Adam Bareiro con la camiseta de Boca se convirtió en el gran foco de atención este martes, en el marco del duelo por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy, debido a su pasado no tan lejano en River; y encima en sus primeras intervenciones, tuvo una doble chance clarísima para convertir, pero sin éxito.
El delantero paraguayo, que llegó al club de la Ribera procedente del Fortaleza de Brasil tras un paso poco fructífero por River, saltó al campo de juego con la presión de romper su sequía goleadora en el fútbol argentino y demostrar su valía en el esquema "xeneize".
A pesar de enfrentarse a un rival de una categoría menor, la suerte no pareció estar del lado del atacante en los primeros minutos. Durante el inicio del encuentro, Bareiro contó con dos oportunidades clarísimas para abrir el marcador: un mano a mano que intentó definir por encima del arquero, y el rebote que lo dejó casi con el arco libre pero sin posibilidad de volver a impactar.
Estas intervenciones han generado un murmullo de ansiedad entre los hinchas, recordando que el jugador no logró convertir durante toda su estadía en el "Millonario" antes de su breve paso por el fútbol brasileño.
Ya cerca de la primera mitad, el delantero tuvo otra situación, en la que definió encima de su marcador; y un fallido intento de chilena.
La dirigencia de Boca apuesta a que el paraguayo recupere la confianza que lo hizo brillar en temporadas pasadas, pero la falta de puntería en este debut frente al modesto equipo de Chivilcoy añade una carga extra de dramatismo a su presentación. En este momento de Boca, el delantero sabe que el margen de error es mínimo y que necesita que la pelota toque la red cuanto antes para despejar los fantasmas de su reciente pasado en Núñez.
